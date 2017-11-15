Представители научного сообщества заявили о завершении основного этапа работы над мозговым имплантом, который может улучшать человеческую память. В процессе одного из циклов данной разработки исследователи опробовали «протезы памяти» сначала на грызунах, а далее на приматах.
Умные гаджеты позволили представителям фауны укрепить память и дали возможность успешно справляться с нерешаемыми прежде задачами. И вот самые последние опыты продемонстрировали, что новый принцип стимуляции мозговой активности можно использовать и людьми для улучшения запоминаемости.
Итоги экспериментов были обнародованы в столице Соединенных Штатов. В финальных опытах были задействованы двадцать человек. На отдельные участки мозга добровольцев воздействовали посредством особых имплантов с микротоками. В результате память улучшилась у трети добровольцев. Авторы изобретения не сомневаются в том, что оно облегчит жизнь многих пациентов с амнезией.
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