Ученые рассказали, какой цвет помогает восстановиться после стресса По итогам экспериментов ученых из Испании было определено, что синий цвет способен эффективно бороться с бактериями и восстанавливать психику людей после пережитого стресса. Как эксперты при этом отмечают, прежде всего, имеются в виду потрясения, возникающие при человеческом общении.

Чаще стресс …