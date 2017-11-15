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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 ноября 2017г 
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Крупнейшее в истории столкновение галактик зафиксировали астрономы

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Как говорят специалисты, образующаяся эллиптическая галактика ADFS-27 располагается в 12,7 млрд световых лет от нашей планеты в созвездии Золотая Рыба. Вес 

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Ученые рассказали, какой цвет помогает восстановиться после стресса

Ученые рассказали, какой цвет помогает восстановиться после стресса

По итогам экспериментов ученых из Испании было определено, что синий цвет способен эффективно бороться с бактериями и восстанавливать психику людей после пережитого стресса. Как эксперты при этом отмечают, прежде всего, имеются в виду потрясения, возникающие при человеческом общении.
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Ученые установили, какую пользу приносит музыка

Ученые установили, какую пользу приносит музыка

Ученые из Университета Кардиффа обнаружили очередное свидетельство того, что музыка приносит человеку несомненную пользу. Как показала серия экспериментов, если профессиональная деятельность связана с сильным умственным напряжением, то мелодия может оказаться незаменимой для процесса восстановления мозга.
При этом, оговариваются авторы исследования, 

14 ноября 2017, 05:37
«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Телеканал покажет документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» и его проект «Вещий Олег. Обретённая быль».

В 21:00 зрители смогут увидеть документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» – о жизни и творчестве артиста. Особое внимание проект 

10 ноября 2017, 02:04
Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Английские ученые сделали умозаключение, что раны, полученные человеком днем, заживают гораздо быстрее «ночных». Информацию на этот счет приводит Science Translational Medicine. Серию исследований провели сотрудники Кембриджского университета, которые пришли к неожиданным выводам.
Как показали опыты с клетками соединительной ткани, «дневные» 

10 ноября 2017, 10:21
Крокодилы «оспорили» популярную гипотезу о древнейшем использовании орудий труда

Крокодилы «оспорили» популярную гипотезу о древнейшем использовании орудий труда

Крокодилы помогли исследователям поставить под большое сомнение теорию о древнейшем применении орудий труда. Речь ведется об использовании австралопитеками предметов, выполненных из камня.
Как гласят результаты последней научной работы, различные шероховатости и царапины на древних костях представителей фауны свидетельствуют о том, 

9 ноября 2017, 02:33
В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
Как отмечается, впервые исследователи в нашей стране смогли получить эмбрион 

9 ноября 2017, 10:53
Финские ученые разработали диету, улучшающую память

Финские ученые разработали диету, улучшающую память

Как утверждают финские исследователи, улучшить память несложно. Достаточно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые витамином В, а также не курить и не употреблять спиртное.
По словам представителей университета Хельсинки, потребляемые людьми продукты напрямую воздействуют через нейромедиаторы на самочувствие. Вместе с 

9 октября 2017, 12:14
Психологи: записи от руки эффективно улучшают память

Психологи: записи от руки эффективно улучшают память

Исследователи из Соединенных Штатов советуют в целях улучшения памяти использовать не современные электронные устройства, а простую ручку и бумагу для записи необходимой информации. Как продемонстрировали эксперименты, такой способ усвоения информации является наиболее эффективным.
К серии исследований были привлечены студенты Принстонского 

5 октября 2017, 02:13
Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести 

6 июля 2017, 05:18
Российские ученые создали уникальные полиэтиленовые имплантаты костей

Российские ученые создали уникальные полиэтиленовые имплантаты костей

Российские ученые разработали уникальные имплантаты костей на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Новинка уже успешно прошла тесты, информирует издание Materials Science and Engineering.
Ученые смогли сгенерировать многослойные каркасы, дублирующие структуру костной ткани. В процессе экспериментов контрольные образцы хорошо прижились у подопытных животных.

28 марта 2017, 09:14
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