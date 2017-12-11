Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.

В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе …