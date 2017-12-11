Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. Оказывается, таким образом столовый прибор оказывает влияние на вкусовые рецепторы людей. Это было подтверждено в процессе продолжительных экспериментов с участием добровольцев. В частности, испытуемые ощущали вкус мяса или торта при употреблении в пищу простых овощей.
Пока, поясняют исследователи, вилка корректирует вкус блюда незначительно. Но со временем они рассчитывают «научить» ее придавать вкус любого деликатеса даже при поедании низкокалорийного салата. Изобретение, уверены ученые, даст возможность всегда держать вес под контролем.
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