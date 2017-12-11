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Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Точные координаты загадочной Нибиру, которая, по версии ряда астрономов, способна погубить Землю, в настоящее время неизвестны. Но это вовсе не значит, что она вообще не существует, отмечает известный канадский ученый Кори Шенкман.
Пока специалисты не смогли обнаружить гипотетическую 9-ю планету, 

11 декабря 2017, 09:32
Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию

Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию

Специалисты из Соединенных Штатов Америки установили, что люди лучше воспринимают информацию правым ухом. Такое умозаключение было сделано после сопоставления результатов серии исследований с привлечением участников от 19 до 28 лет, а также детей.
Как поясняют ученые, каждое ухо получает определенную 

8 декабря 2017, 01:54
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, 

7 декабря 2017, 01:26
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Специалисты из Великобритании утверждают, что приготовление еды убережет людей от глобального потепления. Как полагают исследователи, способ обработки продуктов в конечном счете оказывает влияние на климат.
Результаты работы появились в издании Nature Communications. По словам ученых, воздух в городах состоит на 

28 ноября 2017, 12:07
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие 

27 ноября 2017, 10:19
В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет 

7 ноября 2017, 05:12
Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

У тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве, заметно увеличивается вероятность метаболического синдрома. Такой вывод сделали ученые из Южной Кореи.
К своим исследованиям специалисты привлекли 8000 человек. В результате было установлено: прием пищи в одиночестве запускает в организме механизмы, закономерным 

30 октября 2017, 12:14
С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

Специалисты из Иерусалима создали технологию 3D-печати еды, которая может производить продукты питания из наноцеллюлозы. По прогнозам, такие 3D-принтеры поступят на рынок в ближайшие пять лет.
Как поясняют ученые, пока технология позволяет печатать тесто, но в перспективе принтеры смогут выдавать различные 

26 октября 2017, 05:06
Весовая категория: ученые выявили эффективность орехов в борьбе с лишними килограммами

Весовая категория: ученые выявили эффективность орехов в борьбе с лишними килограммами

Европейские специалисты установили, что систематическое употребление орехов способствует избавлению от лишних килограммов. В процессе недавнего исследования, о котором рассказали зарубежные СМИ, была собрана информация о 373 тысячах человек.
Как оказалось, те участники экспериментов, которые часто ели орехи, были наиболее стройными 

11 октября 2017, 02:07
Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования установили, что кофе не только бодрит по утрам, но и дает возможность контролировать вес. Чтобы сбросить лишние килограммы, популярный напиток следует употреблять вместе со сливочным маслом. Оказывается, добавленные в кофейную чашку десять 

2 октября 2017, 09:36
Панацея для толстяков: ученые открыли, что перец чили помогает справиться с лишним весом

Панацея для толстяков: ученые открыли, что перец чили помогает справиться с лишним весом

Издание Food Sciences And Nutrition рассказывает о масштабном исследовании международной группы ученых. Как утверждается, в состав перца чили входит алкалоид капсацин, ускоряющий метаболизм жиров.
Организм любителей острой пищи интенсивно тратит энергию, и человек расстается с лишними килограммами. Кроме того, капсацин 

12 мая 2017, 10:00
Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.
В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе 

11 мая 2017, 11:35
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