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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов

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Впрочем, всему причиной отнюдь не белковый и протеиновый состав фруктовой 

28 марта 2017, 09:37
Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

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Специалисты Технологического университета Массачусетса сначала исследовали миндалевидное тело, отвечающее 

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Британские ученые рассказали, как GPS-навигатор влияет на мозг

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Как выяснилось, те части мозга, которые несут ответственность за ориентацию в пространстве, перестают работать, 

23 марта 2017, 09:17
Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

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21 марта 2017, 11:39
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня 

8 февраля 2017, 09:34
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Американские ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси утверждают, что количество кислорода в атмосфере Земли за 1 млн. лет уменьшилось на 1%. Однако, серьезной опасности для человечества это не представляет. Такая информация содержится в издании Science.
Руководитель исследования Даниэль Столпер говорит: 

26 сентября 2016, 05:25
Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Кислород на нашей планете появился благодаря мхам. Такой вывод сделали британские ученые при помощи самых современных технологий компьютерного моделирования.
Исследователи поясняют, что кислород в его современной форме появился в атмосфере свыше 2,5 миллиардов лет назад. Но только 400 млн. лет 

18 августа 2016, 09:46
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