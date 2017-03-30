Британские ученые установили взаимосвязь между насыщением кислородом и уровнем человеческого интеллекта. Как утверждается, на умственные способности людей оказывают влияние хирургические процедуры, во время которых пациент определенное время находится под анестезией.
В силу того, что кислородное голодание нередко встречается у альпинистов, специалисты привлекли к исследованиям группу, недавно побывавшую на Эвересте. Уровень кислорода в воздухе на самой большой вершине мира составляет лишь 1/3 от нормы, зафиксированной на уровне моря.
У всех участников эксперимента было отмечено ухудшение речи, концентрации, организации, обучения и планирования. По мнению исследователей, такое состояние сохраняется у альпинистов в течение 11 дней после восхождения на вершину.
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В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев
Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
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30 марта 2017, 03:42
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Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком
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30 марта 2017, 02:25
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Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки
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30 марта 2017, 12:06
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Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни
Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
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30 марта 2017, 09:45
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Ученые: пауки могут съесть человечество за 1 год
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30 марта 2017, 09:42
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Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов
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28 марта 2017, 09:37
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Ученые обнаружили контур мозга, несущий ответственность за чувство счастья и удовольствия. Как выяснилось, данные ощущения появляются вследствие работы того же отдела мозга, что вызывает тревогу. Об этом рассказывается в издании Neuron.
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23 марта 2017, 03:29
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Британские ученые рассказали, как GPS-навигатор влияет на мозг
При использовании GPS-навигации люди перестают нормально ориентироваться в пространстве, а отдельные участки мозга и вовсе блокируются. Об этом заявила группа ученых из Лондона после серии исследований.
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23 марта 2017, 09:17
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Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится
Ученые из Питтсбурга выяснили, что человеческий мозг не воспринимает информацию, которая ему не нравится. О неожиданном открытии рассказывается в публикациях ряда научных изданий.
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21 марта 2017, 11:39
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Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле
Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
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8 февраля 2017, 09:34
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Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли
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31 января 2017, 09:35
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Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд
Американские ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси утверждают, что количество кислорода в атмосфере Земли за 1 млн. лет уменьшилось на 1%. Однако, серьезной опасности для человечества это не представляет. Такая информация содержится в издании Science.
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26 сентября 2016, 05:25
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Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам
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18 августа 2016, 09:46