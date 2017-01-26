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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. 

25 января 2017, 03:00
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.

В ходе исследования останков древних собак 

10 ноября 2016, 08:00
В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

5 ноября, в субботу, зоозащитники проведут митинг в Самаре в сквере им.Высоцкого. На акцию, согласованную с городскими властями, они планируют прийти вместе со своими питомцами. Участники будут собирать подписи за ужесточение закона о жестоком обращении с животными. В этот же 

3 ноября 2016, 05:33
Самарцы просят запретить есть собак и кошек в России

Самарцы просят запретить есть собак и кошек в России

В федеральные службы по защите прав потребителей и ветеринарному надзору из Самары направлено предложение законодательно запретить в стране употребление в пищу мяса собак и кошек. Сбор подписей под соответствующей петицией стартовал на портале Сhange.org.

Поводом для обращения стало возобновление 
31 октября 2016, 01:27
В блогах: кот Бегемот нашел себе друга в Тольятти

В блогах: кот Бегемот нашел себе друга в Тольятти

В тольяттинской группе "Кошкин дом" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в преддверии Хеллоуина приюты Самарской области очень настороженно отдают черных кошек. "И мы поначалу тоже с опаской встретили молодого человека, который по телефону сказал, что ему нужна кошка черного цвета. Иван 

28 октября 2016, 04:07
Ученые установили причины появления аллергии на кошек

Ученые установили причины появления аллергии на кошек

Ученые нашли причину появления аллергии на кошек. От этой проблемы страдает 15% населения Земли. Оказывается, за болезненные реакции отвечает особый белок. Он вызывает негативные ощущения, контактируя с бактериями человека. О последних разработках рассказали сотрудники Кембриджского университета.
Некоторые люди, поясняют ученые, 

25 октября 2016, 01:51
В Санкт-Петербурге объявили кастинг котов на мастер-класс Юрия Куклачева

В Санкт-Петербурге объявили кастинг котов на мастер-класс Юрия Куклачева

В Санкт-Петербурге объявлен кастинг котов для мастер-класса известного циркового артиста Юрия Куклачева. Победители получат возможность пройти курс дрессировки и перенять секреты мастерства.
Как сообщается, на первых порах жюри остановит свой выбор на десятке лидеров. Далее определят тройку лучших. Эти финалисты 

18 октября 2016, 01:04
Нового российского робота-космонавта доставят на МКС к 2020 году - СМИ

Нового российского робота-космонавта доставят на МКС к 2020 году - СМИ

Руководитель лаборатории космической робототехники ЦНИИмаш Александр Гребенщиков рассказал «Российской газете», что в настоящее время ученые разрабатывают робота-андроида, которого в 2020 году хотят отправить на МКС. Его прототип сделали в 2014 году, и уже осуществили испытания.
Как отмечается, робот продемонстрировал умение 

21 сентября 2016, 09:54
Уфологи нашли на Марсе обломки космического корабля пришельцев

Уфологи нашли на Марсе обломки космического корабля пришельцев

Американские уфологи с помощью телескопов обнаружили на поверхности Марса предметы, похожие на обломки космического корабля пришельцев. По предположению ученых, загадочный объект имеет техногенное происхождение. Сотрудники NASA утверждают, что это всего лишь часть марсианского ландшафта.

Рассмотрев снимки с Марса, многие специалисты уже 

14 сентября 2016, 11:44
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