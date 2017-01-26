В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо 5 ноября, в субботу, зоозащитники проведут митинг в Самаре в сквере им.Высоцкого. На акцию, согласованную с городскими властями, они планируют прийти вместе со своими питомцами. Участники будут собирать подписи за ужесточение закона о жестоком обращении с животными. В этот же …