Ученые-археологи установили, что цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения. Результаты соответствующих исследований появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

Свои открытия ученые сделали после радиоуглеродного анализа реликвий, обнаруженных в одном из древних поселений на …