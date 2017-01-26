Ученые из Японии утверждают, что кошки по уму не уступают собакам. Они способны запоминать детали окружающего мира и в перспективе применять данную информацию.
К своим исследованиям ученые привлекли 49 домашних кошек. Целью тестирования была проверка воспоминаний животных о том, из которой именно миски они ели 15 минут назад, а которая осталась нетронутой.
Как выяснилось в результате, кошки на самом деле обладают эпизодической памятью, что дает им возможность определять, что и где располагается. Ученые уверены, что эти животные могут сохранять в памяти ряд действий более продолжительного периода.
При этом животные имеют возможность вызывать у себя позитивные воспоминания, подобно людям. Кошки показывают не хуже собак результаты тестов на реакцию на жесты, эмоции и выражение лиц людей.
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