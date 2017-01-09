Ученые: от ожирения мозг усыхает на 10 лет быстрее нормы Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что ожирение ускоряет старение мозга. В частности, лишние килограммы у 50-летних людей ускоряют биологическое старение одного из главнейших органов на целых 10 лет.



С возрастом необратимые губительные процессы начинают только ускоряться. При …