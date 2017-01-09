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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

9 января 2017, 09:38
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить 

30 декабря 2016, 02:14
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили прямую зависимость между состоянием микрофлоры кишечника и настроением человека. Открытие сделали английские и испанские специалисты в результате продолжительных исследований, сообщает издание PLoS One.
Непосредственное воздействие на гормон человеческого мозга серотонин, который отвечает за настроение, оказывают рецепторы под кодовым 

30 декабря 2016, 09:52
Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании установили неожиданные причины плохого сна. Оказалось, что они связаны с употребляемой едой и объемом выпитой жидкости. Хуже других спали те, кто выпивал меньше 1,5 литров воды в течение суток и плохо питался.
В 

26 декабря 2016, 09:59
Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Испанские ученые определили, что беременность оказывает долгосрочный эффект на мозг женщины, изменяя его структуру и способствуя лучшей заботе о ребенке. В результате исследования при помощи МРТ 45 женщин, 25 из которые были беременны, ученые из Барселоны установили, что в такой 

20 декабря 2016, 11:43
В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре презентовали книгу «Товарищ, генерал», посвященную бывшему главе областного управления госнаркоконтроля Александру Сенопальникову. Генерал-лейтенант - ветеран боевых действий и участник многих контртеррористических операций, в том числе в Чечне. Силовое ведомство возглавлял с 2010-го. Лишь смерть заставила офицера покинуть свой 

15 декабря 2016, 01:43
Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые из Университета Висконсин-Милуоки утверждают, что ежедневное употребление двух чашек кофе в день снижает риск появления старческого слабоумия на 36%. Такой вывод сделали американские специалисты в ходе 10-летних исследований состояния здоровья 6,5 тысяч женщин старше 65 лет. Об этом сообщает 

9 декабря 2016, 11:11
Ученые: Любящие секс женщины имеют хорошую память

Ученые: Любящие секс женщины имеют хорошую память

Канадские ученые установили, что женщины с активной половой жизнью имеют хорошую память, лучше запоминая лица людей и слова. Кроме того, регулярный секс хорошо влияет на нервную систему, ограждая представительниц прекрасного пола от ненужных стрессов.

Такой вывод сделали сотрудники Университета Макгилла в ходе исследования 

2 декабря 2016, 12:08
Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант 

1 декабря 2016, 12:46
Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.
Отрицательная информация лучше запоминается 

30 ноября 2016, 09:37
Ученые: даже короткий отказ от занятий спортом вредит мозгу

Ученые: даже короткий отказ от занятий спортом вредит мозгу

Ученые говорят, что систематические занятия физкультурой и спортом приносят пользу для головного мозга человека. Даже отказ на 10 дней от физических упражнений может негативно повлиять на работу мозга. Такой вывод сделали американские исследователи в результате серии экспериментов со здоровыми людьми 

31 августа 2016, 04:46
Ученые: от ожирения мозг усыхает на 10 лет быстрее нормы

Ученые: от ожирения мозг усыхает на 10 лет быстрее нормы

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что ожирение ускоряет старение мозга. В частности, лишние килограммы у 50-летних людей ускоряют биологическое старение одного из главнейших органов на целых 10 лет.

С возрастом необратимые губительные процессы начинают только ускоряться. При 
4 августа 2016, 05:31
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