Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных предметов. Эксперты изучили так называемый синаптический прунинг, который представляет собой процесс уменьшения количества синапсов для повышения эффективности нейронной сети и идет в первые годы жизни человека. Анализ снимков мозга детей и взрослых выявил, что область, контролирующая именно распознавание лиц, со временем становится больше.
В ней не появляется больше нейронов, но увеличивается количество структур, соединяющих нейроны и поддерживающих связь между ними. Как следствие - пожилые люди запоминают лица людей несколько лучше, чем их имена.
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