Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.

Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не …