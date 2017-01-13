По мнению психологов, людей подталкивает на месть глубокое чувство справедливости. При этом, после акта такого возмездия у человека поднимается настроение. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент. Они собрали 156 добровольцев и попросили их написать любое сочинение. После этого участники исследования обменялись эссе. Затем им сказали написать критичный отзыв на чужой текст. Авторам, которые получили негативные ответы, предложили выплеснуть эмоции на кукле вуду. Оказалось, что такая вендетта действительно работает. Добровольцы будто скинули камень с плечь, и у них улучшилось настроение.
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Психологи установили три самые главные причины любви к селфи
Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
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13 января 2017, 02:51
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Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба
Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
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13 января 2017, 01:50
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Ученые открыли новую причину старения
Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
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13 января 2017, 01:18
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Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака
Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
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13 января 2017, 11:46
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Фильм «Один дома» назван психологами опасным для жизни
«Подвиги» Кевина МакКалистера, юного героя новогодней комедии «Один дома», могут подать пример для подражания зрителям младшего возраста. По мнению группы психологов, повторение многих отважных поступков подростка детьми в реальности серьезно угрожает не только их жизни, но и безопасности окружающих.
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28 декабря 2016, 02:40
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Ученые выяснили, как собака стала другом человека
Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.
В ходе исследования останков древних собак …
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10 ноября 2016, 08:00
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Психологи считают «Машу и Медведя» самым вредным мультфильмом
Психологи обнародовали рейтинг самых опасных для детской психики мультипликационных фильмов. На первом месте списка находится российская лента "Маша и Медведь".
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31 октября 2016, 03:37
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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов
В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов. Это радуломицес древоносный на валеже, камарофиллопсис бело-хлопьевидный и пахикитоспора Вассера на сухой черемухе. Интересные материалы получены по результатам микологической экспедиции Ботанического института Санкт-Петербурга.
По словам ученых, Жигули – это целая страна, …
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14 октября 2016, 04:39
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Ученые: Музыка помогает излечиться от рака
Американские ученые Дрексельского университета в штате Филадельфия доказали, что музыка положительно влияет на состояние больных раком.
Для подтверждения своей теории специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 3000 людей, больных раком. Ученые предлагали участникам эксперимента прослушать спокойную музыку. Результаты …
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29 августа 2016, 03:45
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Ученые: Лето и зима могут поменяться местами
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1 августа 2016, 11:12
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Психологи нашли гены, вызывающие депрессию и ощущение счастья
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19 июля 2016, 10:59
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Психологи: мужчины выбирают женщин с минимальным макияжем
Западные психологи изучили влияние макияжа на женскую привлекательность. Ученые выяснили, что большинство мужчин считают более привлекательными женщин, которые не злоупотребляют косметикой.
Фотографии женщин на разных этапах нанесения макияжа показывали мужчинам, и они оценивали снимки по десятибалльной шкале. Больше всего …
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24 марта 2016, 05:24