Американские ученые из Кентукки в процессе исследования установили связь между цветом радужной оболочки глаз и талантами человека. Самыми одаренными и благополучными, согласно этой версии, признаны голубоглазые люди.
По словам исследователей, они более успешны в жизни. Кроме того, люди с голубыми глазами обладают высокими амбициями и являются довольно практичными. Они могут проявить себя практически во всех сферах жизнедеятельности и достичь профессиональных высот.
На втором месте в этом необычном рейтинге - обладатели карих глаз. Впрочем, по словам ученых, они не настолько довольны своей карьерой и менее благополучны. Как утверждается, они чаще голубоглазых жалуются на жизнь и периодически предаются унынию.
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