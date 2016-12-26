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Материалы по теме:

Ученые определили дату исчезновения Земли

Ученые определили дату исчезновения Земли

Бельгийские ученые из Левенского католического университета определили, когда на Земле не останется ни одного человека. По их расчетам, наша планета будет существовать еще пять миллиардов лет, а затем прекратит свое существование вследствие естественных процессов.
При разработке своей теории ученые анализировали 

26 декабря 2016, 12:08
Ученые: в Арктику пришла жара

Ученые: в Арктику пришла жара

В ближайшее время температура в Арктике может достигнуть нуля градусов. Тревожное открытие сделали американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований в ходе мониторинга.
По сведениям специалистов, воздух над Северным полюсом может прогреться до аномальной для этого региона температуры 

26 декабря 2016, 11:35
Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании установили неожиданные причины плохого сна. Оказалось, что они связаны с употребляемой едой и объемом выпитой жидкости. Хуже других спали те, кто выпивал меньше 1,5 литров воды в течение суток и плохо питался.
В 

26 декабря 2016, 09:59
Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Американские ученые установили, что голод может повышать трудоспособность человека. Такой вывод был сделан в результате серии исследований, проведенных в Калифорнии с участием 1500 сотрудников технологических компаний.
Как утверждают ученые, чтобы более эффективно трудиться, нужно по возможности ограничивать себя в еде. 

26 декабря 2016, 09:38
Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
Наряду с этим ученые говорят о победе искусственного интеллекта AlphaGo, созданного корпорацией Google DeepMind, 

23 декабря 2016, 04:07
Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может 

23 декабря 2016, 02:09
Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
Добровольцев ученые разделили на три группы, в которых были руководители и 

23 декабря 2016, 10:58
СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

Ученые Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) разработали способ выращивания сетчатки глаза, что со временем поможет избавить человека от слепоты. Первую операцию проведут уже в 2017 году, сообщают «Известия».
Речь идет о таком уникальном научном направлении, как перепрограммирование клеток. 

1 декабря 2016, 09:31
Ученые выяснили, почему людям сложно смотреть друг другу в глаза

Ученые выяснили, почему людям сложно смотреть друг другу в глаза

Ученые из Киотского Университета рассказали, почему людям трудно смотреть друг другу в глаза во время беседы. Когда человек концентрируется на взгляде собеседника, ему сложнее следить за своей речью и формулировать мысли.

К экспериментам ученые привлекли 26 добровольцев, которых посадили за компьютеры. Когда 

28 ноября 2016, 10:51
Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

В ближайшие 10 лет медики смогут проводить операции по пересадке глаз. Они станут единственным спасением для тех, кто потерял способность видеть после полученных травм или различных заболеваний. Об этом заявили ученые из Университета Питтсбурга.
В настоящее время ведутся опыты на 

25 ноября 2016, 09:41
У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.

Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. 
18 ноября 2016, 10:49
Ученые: О влюбленности человека говорят его зрачки

Ученые: О влюбленности человека говорят его зрачки

Ученые из Университета Манчестера нашли способ, помогающий определить, влюблен человек или нет. Эксперимент с участием 400 пар показал, что силу чувств можно узнать по величине зрачков.

Уже давно учеными было доказано, что в момент, когда люди испытывают удовольствие, их зрачки становятся 

7 ноября 2016, 10:27
Ученые: Синий цвет помогает людям принимать важные решения

Ученые: Синий цвет помогает людям принимать важные решения

Ученые продолжают исследовать воздействие того или иного цвета на поведение человека. Как известно, красный считается цветом агрессии и ярких эмоций. Зеленый наоборот успокаивает. Теперь аризонские ученые опубликовали свои исследования по поду синего  света.
Они утверждают, что он способствует концентрации внимания. 

15 июня 2016, 04:06
Сбербанк - зеленый, Газпром - синий

Сбербанк - зеленый, Газпром - синий

Три крупные российские компании запатентовали свои фирменные цвета в качестве товарных знаков. Речь идет о Сбербанке, "Газпроме" и МТС. Соответствующие записи внесены в базы данных Роспатента. Теперь фирменным цветом Сбербанка считается «зеленый цвет, соответствующий Pantone 349», "Газпрома" - «синий, Pantone 
15 февраля 2016, 06:07
Ученые: Цвет стен в доме оказывает влияние на здоровье человека

Ученые: Цвет стен в доме оказывает влияние на здоровье человека

Ученые из Соединенных Штатов в ходе исследований установили, что цвет стен в доме оказывает заметное влияние на здоровье обитателей жилища. И если человек хочет подкорректировать свою жизнь, то ему, говорят специалисты, следует прислушаться к этим советам.
Во-первых, немаловажную роль играет 
12 января 2016, 12:42
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