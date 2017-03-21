Ученые обнаружили в океане медузу, способную жить вечно Ученые нашли в океане загадочного представителя живой природы, который, как утверждается, может жить вечно. Речь идет о медузе Turritopsis nutricula.

Она может «кочевать» из зрелой стадии жизни в незрелую, и обратно, именно в этом и заключается ее секрет бессмертия рассказывают …