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«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Названы самые мощные природные антибиотики

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Ученые нашли древние ископаемые грибы возрастом 100 млн лет

Вполне возможно, мухоморы можно считать самым древним видом грибов на нашей планете. Ученые из Китая, Новой Зеландии и Соединенных штатов нашли в Мьянме куски янтаря, которым 100 млн лет, а в них - четыре гриба.
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17 марта 2017, 01:32
В Канаде обнаружены участки земной коры времен образования планеты

В Канаде обнаружены участки земной коры времен образования планеты

Коллектив ученых из Канады и Соединенных Штатов обнаружил наиболее древний участок земной коры. Кусок литосферы находился на территории Канадского щита, который в свою очередь занимает северную часть Северо-Американской платформы.
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17 марта 2017, 11:30
Исследование: Мозг смелых людей работает иначе

Исследование: Мозг смелых людей работает иначе

Итальянские ученые провели серию исследований и установили, что мозг смелых людей работает иначе, чем у остальных. Об экспериментах рассказал информационный портал Planet Today.
По словам специалистов, храбрецы имеют определенные физиологические особенности в работе головного мозга, которые отсутствуют у всех остальных. 

14 марта 2017, 03:14
Ученые научились читать мысли других людей

Ученые научились читать мысли других людей

Американские ученые заявили о создании уникальной методики чтения человеческих мыслей за счет мимики лица. По их словам, эффективность данного метода составляет 70%.
Специалисты при этом оговариваются, что помешать этому может способность того или иного человека прятать свои эмоции. Впрочем, таких 

10 марта 2017, 11:33
Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Канадские ученые из университета в Западном Онтарио рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга в течение нескольких минут после смерти. Этот факт был зафиксирован специалистами в процессе наблюдения за четырьмя смертельно больными пациентами.
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9 марта 2017, 10:05
Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными 

7 марта 2017, 04:20
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