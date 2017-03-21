Ученые из Питтсбурга выяснили, что человеческий мозг не воспринимает информацию, которая ему не нравится. О неожиданном открытии рассказывается в публикациях ряда научных изданий.
Ученые поясняют: если достоверная информация с массой источников и неопровержимых доказательств противоречит взглядам того или иного человека, то люди зачастую просто отказываются в нее верить. В случаях, когда факты невозможно игнорировать, человек принимается их трактовать по-своему, чтобы облегчить свое восприятие. Это объясняется тем, что подобная информация содержит много негатива и человек хочет поставить ему барьер.
Специалисты рекомендуют стараться менять свои взгляды без особых усилий и не зависеть от устоявшихся убеждений. Лишь в этом случае в перспективе головной мозг будет работать иначе, он станет беспристрастно анализировать информацию, а не отторгать ее.
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