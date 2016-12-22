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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Употребление кофе на непродолжительное время стимулирует работу малых кровеносных сосудов. Об этом рассказали ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus после исследований с участием 27 человек от 22 до 30 лет.
На протяжении нескольких дней 

22 декабря 2016, 02:07
Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Американские ученые после анализа полученных за 20 лет сведений о популяции дельфинов во Флориде установили, что контакты с людьми опасны для этих животных. Из-за взаимодействия с человеком в этом регионе за изученный период пострадали 75 дельфинов, треть из них погибли.

22 декабря 2016, 12:20
Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Американские ученые из центра Кеннеди NASA создали программу, описывающую эволюцию роботов и захват ими всей Солнечной системы. При этом вся техника станет работать в автоматическом режиме. В ближайшие 20 лет нужно будет оправить около 12 тонн оборудования на Луну. Именно 

22 декабря 2016, 10:47
Ученые нашли самый лучший способ победить страх общения

Ученые нашли самый лучший способ победить страх общения

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук открыли способ борьбы с социофобией. Они установили, что с таким недугом лучше всего справляются терапевтические беседы. Эффективность нового метода - 85%.
Специалисты разработали уникальную методику, в результате применения которой человек перестает бояться 

22 декабря 2016, 09:29
Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.

В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин. 

В исследовании 

20 декабря 2016, 10:10
Российские ученые научились видеть мысли пациентов

Российские ученые научились видеть мысли пациентов

Ученые из института «Международного томографического центра» создали аппарат, при помощи которого можно считывать несложные мысли людей. Уникальный томограф в режиме реального времени определяет активные в эту минуту участки человеческого мозга.
Данная информация фактически помогает ученым определить мысли человека. В новейшем 

19 декабря 2016, 09:16
Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

В Сети появился видеоролик, в котором эксперты из сообщества AsapSCIENCE назвали 5 изменений, происходящих в человеческом мозге из-за соцсетей. По мнению ученых, общение в Интернете вызывает не только психологические, но и физиологические отклонения.

По данным исследования, от 5 до 10% пользователей не контролируют 

17 декабря 2016, 09:30
Ученые установили главную причину развития аутизма

Ученые установили главную причину развития аутизма

Канадские ученые из Университета Торонто смогли узнать основную причину развития аутизма. По их словам, тяжелое заболевание появляется при недостатке белка nSR100, отвечающего за продуктивные процессы в головном мозге.
При снижении массы белкового соединения nSR100 ослабевает взаимодействие клеток мозга, из-за чего 

16 декабря 2016, 04:37
Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Американские ученые провели ряд исследований с участием молодых людей от 18 до 24 лет и установили, что бег способствует улучшению связей между участками головного мозга, а также влияет на развитие когнитивных способностей. О результатах этого открытия рассказывает издание Frontiers in 

15 декабря 2016, 05:15
Названа причина плохого настроения у женщин

Названа причина плохого настроения у женщин

Ученые из Монреальского университета в ходе исследования определили причины частого негативного настроения у женщин.
Резкие перепады эмоций вызваны недостаточным количеством серотонина, так называемого «гормона счастья», который делает женщину более вспыльчивой и раздражительной.
Как отмечают эксперты, эта женская особенность заложена природой. У 

15 декабря 2016, 03:34
Ученые: Влюбленность влияет на женскую фигуру

Ученые: Влюбленность влияет на женскую фигуру

Английские ученые из Британского университета в процессе исследований с 3000 участниц доказали положительное влияние состояния влюбленности на фигуру женщины. Стресс, который девушки испытывают при общении с возлюбленным, заставляет организм интенсивно сжигать калории и худеть. Впрочем, после стабилизации отношений масса тела 

15 декабря 2016, 10:01
Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

По мнению ученых из США, окружающие женщины влияют на характер мужчины и его поведение на работе. Так, более лояльными руководителями оказываются те мужчины, у которых есть дочери. Они готовы платить своим сотрудникам большую зарплату, чем те начальники-мужчины, у которых есть 

12 декабря 2016, 02:14
Ученые узнали, каких мужчин предпочитают женщины

Ученые узнали, каких мужчин предпочитают женщины

Ученые из Калифорнийского Университета выяснили, что женщины предпочитают финансово обеспеченных мужчин, а представители сильного пола в первую очередь обращают внимание на внешность своей избранницы. Это стало известно в результате исследования с участием 28 тысяч добровольцев возрастом от 18 до 75 

12 декабря 2016, 09:47
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
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