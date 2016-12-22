Венгерские ученые из Университета Сегеда выяснили, что мужской мозг стареет и уменьшается в объеме быстрее женского. Это стало известно в результате исследований со сканированием мозга 103 взрослых здоровых участников - 53 мужчин и 50 женщин, средний возраст которых был 32 года.
Ученые-нейрофизиологи поставили задачу установить связь между объемом мозга, возрастом и полом человека. Самым юным добровольцем был 21-летний молодой человек. Специалистов интересовало, какие именно факторы влияют на изменения подкоркового серого вещества в мозге людей, и как это отражается на общем процессе старения организма.
Специалисты выяснили, что существует много различий с точки зрения структуры головного мозга между представителями разных полов, в частности, в подкорковых областях. В итоге мужчины утрачивают серое вещество быстрее женщин. Впрочем, данное утверждение ученые еще собираются подкрепить рядом экспериментов, так что работы в данном направлении будут продолжаться.
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