В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.

В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин.

В исследовании …