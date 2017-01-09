Как сообщают специалисты американского космического агентства, при помощи данных, полученных с зонда New Horizons, удалось установить, что в недалеком, по космическим меркам, прошлом на Плутоне могли быть реки и озера. Мало того, говорят ученые, существуют они и в настоящее время, …