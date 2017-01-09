Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes состоит из нескольких видов пород, но там нет воды. Ландшафт найденного образования аналогичен земному.
Ученые допускают, что Penitentes мог появиться из-за систематических атмосферных осадков в виде фторида калия. При пониженной температуре, которая наблюдается на Плутоне, это вещество получает кристаллическую форму.
В NASA отмечают: сам факт существования ледяной башни свидетельствует о том, что на Плутоне, вероятно, присутствует вода. Некоторое время назад специалисты выявили признаки снега и льда на планете. О данном открытии рассказывалось на страницах издания Nature.
|
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица
Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
|
9 января 2017, 10:26
|
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей
Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
|
9 января 2017, 09:08
|
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю
Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
|
30 декабря 2016, 04:40
|
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых
Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить …
|
30 декабря 2016, 02:14
|
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом
Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
|
30 декабря 2016, 01:01
|
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости
По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
|
29 декабря 2016, 03:34
|
Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»
Руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов американского космического ведомства NASA к расследованию причин крушения «грузовика» «Прогресс МС-04», рассказывают российские СМИ. Напомним, космический корабль прекратил подавать сигналы 1 декабря.
|
29 декабря 2016, 03:05
|
NASA поможет расследовать крушение «Прогресса МС-04»
Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США поможет Роскосмосу расследовать крушение самарской ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», которое произошло 1 декабря. Отечественное ведомство объясняет необходимость консультаций с американскими коллегами исключительной сложностью аварии. Следствие продолжается четыре недели, …
|
29 декабря 2016, 02:51
|
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона
|
28 декабря 2016, 12:03
|
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы
По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса …
|
27 декабря 2016, 11:43
|
Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами
|
22 декабря 2016, 10:47
|
Ученые назвали планеты, которые может колонизировать человек
Ученые американского национального аэрокосмического ведомства (NASA) определили планеты, которые в перспективе подойдут для жизни, - это Плутон, Марс и Церера. По мнению специалистов, вопрос переселения землян остро встанет примерно через 100 лет. При этом уже сегодня создается специальная программа, в рамках которой …
|
24 ноября 2016, 01:09
|
Ученые установили, как на спутнике Плутона появилось красное пятно
Ученые NASA рассказали об итогах исследований, посвященных происхождению красного пятна на Хароне, спутнике Плутона. Как показал анализ данных с аппарата New Horizon, покраснение скалистого участка на северном полюсе произошло из-за многолетнего распада молекул метана.
|
15 сентября 2016, 09:36
|
New Horizons: На Плутоне нашли реки и озера из жидкого азота
|
23 марта 2016, 10:20