Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
Специалисты анонсировали появление нового препарата, который может восстанавливать поврежденную ДНК в организме. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что эффект омоложения становится заметен уже через неделю после начала применения.
Первыми людьми, на которых опробуют действие этого средства, будут астронавты. Новинка даст возможность не только продлить жизнь людей, но и защитить организм от вредного воздействия солнечной радиации.
Эксперты говорят, что лекарство начнут испытывать на людях через полгода. После 5 лет необходимых проверок и оформления препарат поступит в продажу.
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