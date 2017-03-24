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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Ученые обнаружили в океане медузу, способную жить вечно

Ученые нашли в океане загадочного представителя живой природы, который, как утверждается, может жить вечно. Речь идет о медузе Turritopsis nutricula.
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21 марта 2017, 09:19
Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По словам бывшего представителя космического агентства, два спутника столкнулись в результате влияния НЛО. Как отмечается, эти сведения держались в 

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NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
Как поясняют специалисты, речь ведется об особом «холодильнике» для осуществления экспериментов при малых температурах. В данной 

7 марта 2017, 05:16
Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о старте проекта по обеспечению автономной жизни первых колонизаторов Марса. Финансирование соответствующей программы составило $15 млн.
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7 марта 2017, 02:24
В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней.  «Лабораторией» для  создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.

 

Ученые всего мира, пытаясь победить рак, 

3 марта 2017, 05:06
NASA обнаружило «странные формы жизни»

NASA обнаружило «странные формы жизни»

Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
Исследователи нашли примерно 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, известные науке родственники 

20 февраля 2017, 03:04
Ученые: Люди могут стать бессмертными уже в этом столетии

Ученые: Люди могут стать бессмертными уже в этом столетии

Бессмертие может оказаться реальностью уже в текущем столетии, убеждены ученые. Об этом рассказал перуанский профессор Сантос Брузо на международном геронтологическом симпозиуме в Египте.
По словам ученого, открытия медицины и биологии последних лет, в том числе в направлении получения органов из 

30 января 2017, 10:08
Российские ученые ищут ключ к бессмертию

Российские ученые ищут ключ к бессмертию

Ученые из МФТИ и компании InSilico разработали уникальную программу для анализа средств, продлевающих жизнь. Используя наиболее эффективные средства, эксперты хотят создать лекарство от старения. С помощью компьютерной программы уже проверено около 70 «эликсиров вечной молодости». 
Алексей Москалев, биолог МФТИ, заявил, что 

1 декабря 2016, 07:46
Ученые разгадали секрет вечной жизни

Ученые разгадали секрет вечной жизни

Ученые из Техасского университета в Остине раскрыли секрет вечной жизни. По мнению исследователей, бессмертие возможно, если опыт и информацию из мозга умершего перенести в мозг живого человека. Таким образом можно будет продлять человеческую жизнь до бесконечности. При этом воплощения идеи 

29 сентября 2016, 11:36
Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии

Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии

Российские ученые из Томского политехнического университета создали химическое соединение, которое может защитить головной мозг людей от ишемической болезни и от ее последствий – инсульта. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.
Ишемическая болезнь, поясняют ученые, связана с нехваткой кислорода и закупоркой сосудов. 

30 августа 2016, 09:48
Ученые случайно нашли сверхэффективное лекарство от герпеса

Ученые случайно нашли сверхэффективное лекарство от герпеса

Вирусологи из США обнаружили, как утверждается, весьма эффективное средство против герпеса. Выяснилось, что препарат спиролактон, который применяют при болезнях сердца, является очень хорошим ингибитором роста вируса EBV.
Исследованиями занимались специалисты Университета Юты. Именно они рассказали, что применяемый уже практически полвека 
15 марта 2016, 04:27
Алтайские ученые открыли лекарство от старости

Алтайские ученые открыли лекарство от старости

Российские исследователи открыли уникальное по своим свойствам средство, при помощи которого, как утверждается, можно отдалить старость. Препарат, согласно сообщениям, прошел проверку на грызунах, и ученые убеждены, что на человеческий организм людей он тоже окажет благотворное влияние.
Как считают сами представители 
20 февраля 2016, 08:50
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