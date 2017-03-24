Алтайские ученые открыли лекарство от старости Российские исследователи открыли уникальное по своим свойствам средство, при помощи которого, как утверждается, можно отдалить старость. Препарат, согласно сообщениям, прошел проверку на грызунах, и ученые убеждены, что на человеческий организм людей он тоже окажет благотворное влияние.

Как считают сами представители …