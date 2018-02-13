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Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары
В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, …
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6 марта 2018, 03:46
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Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре
Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.
«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, …
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21 февраля 2018, 12:53
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей
В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
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2 февраля 2018, 07:50
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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Видео: около Детройта упал метеорит
Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита в районе города Детройт в штате Мичиган. Редкое природное явление зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также видеорегистраторы автомобилистов. На записях видно, как темное ночное небо озарила яркая вспышка.
Многие поначалу приняли случившееся …
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17 января 2018, 11:51
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53
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Американские ученые оценили возраст Вселенной в 15 миллиардов лет
Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США определили возраст Вселенной. Согласно данным анализа гравитационных волн, он составляет около 15 миллиардов лет.
Ученые выяснили, что сила гравитационных волн зависит от их расположения во Вселенной. Чем дальше объект находится от центра скопления, …
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10 января 2018, 11:08
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Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной
В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
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8 декабря 2017, 05:18
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Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA
Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
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8 декабря 2017, 12:56
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NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне
Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
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8 декабря 2017, 10:54
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NASA: Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле
Астероид «3200 Фаэтон» приближается к нашей планете с огромной скоростью, предупреждают эксперты американского космического ведомства NASA. Сведения специалистов о габаритах космического объекта расходятся. По разным оценкам астрономов, в диаметре он достигает от 5,1 до 7,1 км.
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4 декабря 2017, 05:13
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В Самаре состоится последний в этом году Science Slam
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24 ноября 2017, 08:11
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Астрономы обнаружили в Млечном пути звезды возрастом нашей Галактики
Ученый из Болонского университета Франческо Ферраро обнаружил необычные звёзды на окраинах Млечного пути. В их состав входит материя, которая была свойственна для первых образований Вселенной.
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8 сентября 2016, 12:04
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Астрономы обнаружили звездный «крест» в центре Млечного пути
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20 июля 2016, 03:56
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Новосибирский астроном сфотографировал вспышку сверхновой звезды
Ученый из Новосибирска сделал снимок галактики со сверхновой голубой звездой. Как отмечают специалисты, молодая космическая структура под названием NGC 3184, где находится голубой сверхгигант, была открыта в начале текущей весны японским ученым. И вот в Новосибирском планетарии была сделана фотография …
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10 мая 2016, 11:28
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Ученые NASA открыли наиболее далекую из всех известных галактик
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4 марта 2016, 08:49