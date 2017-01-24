Британские ученые из Килского университета обнаружили планету, где есть вода. Находится она в 39 световых годах от Земли. По предположению исследователей, внутри космического тела есть жизнь, по крайней мере, в первородном состоянии.
Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще сравнительно плохо изучен. Ученые дали планете наименование GJ1132b. По размерам она больше земли. На планете есть атмосфера, вследствие чего и был сделан вывод, что там может находиться вода.
Поиск атмосферы космического тела осуществлялся посредством так называемого «транзитного» метода обнаружения планет. Об этом рассказал руководитель исследовательской Группы Джон Соутворт.
Кстати, у данного объекта есть звезда. Каждые 1,6 дня свет от нее уменьшается на 0.3%.
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