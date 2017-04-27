В ходе недавнего исследования ученые установили, как можно «вычислить» неверных женщин. Об этом рассказали американские специалисты из Университета Миссури.
Как информируют зарубежные агентства, в ходе этой работы был проведен масштабный опрос среди студентов колледжа. В нем фигурировали самые разные вопросы, а после тщательного анализа ответов были установлены основные принципы, по которым можно определить неверную женщину.
Прежде всего, одним из таких показателей считается неискренность партнерши. В частности, ученые ведут речь об имитации женщиной оргазма. Как считают сексологи, чем чаще это происходит, тем больше представительница слабого пола способна на измену.
Говоря иначе, фальшивый оргазм наглядно свидетельствует о завершении отношений и необходимости другого выбора. В данном исследовании принимали участие 138 девушек и 120 парней.
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