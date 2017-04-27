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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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18 апреля 2017, 09:44
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В России разработали женский бронежилет «Лига»

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12 апреля 2017, 02:17
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Ученые назвали главные различия мозга у мужчин и женщин

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11 апреля 2017, 05:13
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Ученые рассказали, какие женщины привлекают мужчин

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Большинство мужчин отдает предпочтение девушкам с ярким макияжем, а не тем, которые вообще не использует косметику. Как выяснили 

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Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

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Реже всего измены происходят 

18 декабря 2016, 10:26
В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

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Результаты 
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Ученые: Верность мужчин напрямую зависит от их веса

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16 августа 2015, 04:23
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