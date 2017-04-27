Ученые: Верность мужчин напрямую зависит от их веса Группа исследователей из Англии пришла к выводу, что верность супругов напрямую зависит от их веса.



В исследовании принимали участие почти 5 тысяч жителей островного государства в возрасте от 25 до 45 лет. Полученные ответы о качестве семейной жизни и …