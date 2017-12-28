Прежде промысловики говорили о нескольких добытых особях осьминогов, которые заметно превосходили в размерах единственных известных биологам больших осьминогов Enteroctopus dofleini. И вот на этой неделе американские специалисты заявили, что данный вид уже не считается самым крупным на планете.
Ученые детально исследовали выловленные недавно особи и установили, что они имеют иную окраску и специфические особенности. Они живут гораздо глубже прочих своих сородичей. Вместе с тем у них отсутствуют складки в мантии, а на голове есть особые перепонки, которые дают им возможность противостоять глубоководному давлению.
Основным отличием назвали вес и размер щупалец. Масса одной из представленных особей оказалась в полтора раза больше классической массы членистоногих - 70 кг, а размер каждого из щупалец доходил до трех метров.
|
Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному
Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.
|
28 декабря 2017, 12:24
|
Ученые пояснили, почему кофе нужно заваривать холодным способом
Американские исследователи поведали об особенностях заваривания кофе холодным способом. В результате экспериментов они сделали умозаключение, что в таком случае популярный напиток оказывается гораздо полезнее для человеческого организма.
|
28 декабря 2017, 10:06
|
Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле
Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
|
27 декабря 2017, 02:09
|
Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни
Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
|
26 декабря 2017, 02:24
|
В Швеции ученые открыли новый вид снежинки
Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
|
18 декабря 2017, 05:18
|
В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода
Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 …
|
5 декабря 2017, 11:31
|
В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире
|
30 ноября 2017, 05:30
|
Ученые представили доказательства инопланетного происхождения осьминогов
Ученые из Университета Чикаго установили, что осьминоги обладают инопланетным ДНК. О результатах недавнего исследования рассказывается в специализированном издании Nature.
|
13 февраля 2017, 03:07
|
Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы
Британский таблоид Daily Express сообщил о «новом секретном оружии Путина» для завоевания мира. Это гигантский ядовитый осьминог-убийца под кодовым названием «Организм 46-Б», вызывающий у человека паралич с расстояния в несколько километров.
|
30 ноября 2016, 06:04