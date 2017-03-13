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«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Ученые назвали число черных дыр в Млечном пути

Ученые назвали число черных дыр в Млечном пути

Американские ученые из Калифорнийского университета провели масштабные исследования с целью установить количество черных дыр в Млечном Пути. По словам авторов этой работы, черных дыр, масса каждой из которых больше веса Солнца примерно в тридцать раз, в галактике несколько миллионов.
Порядка 

13 марта 2017, 12:08
Ученые обнаружили в Китае новый вид древних рыб возрастом 420 млн лет

Ученые обнаружили в Китае новый вид древних рыб возрастом 420 млн лет

Ученые в процессе раскопок нашли в КНР окаменелые останки рыбы, обитавшей на нашей планете 420 миллионов лет назад. Об этом информируют зарубежные СМИ со ссылкой на агентство Синьхуа.
Открытие было сделано учеными в районе китайского города Цюйцзин, расположенного в провинции 

13 марта 2017, 09:10
Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые хотят воссоздать природные условия эпохи Ледникового периода на территории Сибири. Конечной целью этой работы является борьба с глобальным потеплением.
Речь идет об исследованиях в режиме трехмерного моделирования. Ученые будут сопоставлять данные, полученные в процессе раскопок, с современными. В 

10 марта 2017, 05:18
Ученые заявили о новом доказательстве существования инопланетян

Ученые заявили о новом доказательстве существования инопланетян

Американские ученые заявляют, что нашли веские свидетельства существования инопланетян. Гарвардские астрофизики озвучили теорию, согласно которой интенсивный всплеск радиоволн может доказывать инопланетное существование, сообщают зарубежные информагентства.
Быстрые всплески радиоволн – это единичные волны радио-происхождения, которые регистрируются специальными приборами. Именно такой тип 

10 марта 2017, 05:10
В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.
Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не 

31 января 2017, 04:51
На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

В конце этой недели весь мир отметит международный День борьбы против рака. Это заболевание - одна из самых частых в мире причин смерти. Опаснее только инсульты и инфаркты. В Самарской области, по результатам прошлого года, онкология у 84 тысяч жителей. 

30 января 2017, 05:49
Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Группа ученых-биологов из России и Финляндии создала особый тип наночастиц, которые могут уничтожить рак в организме людей. Этот метод позволит уничтожать онкологические образования без пагубного воздействия на прочие органы и ткани организма. Как поясняют специалисты, теперь можно доставлять токсичные вещества 

16 января 2017, 04:35
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
Как говорят ученые, причиной всему являются чернила, которые наносят специалисты на тело человека. В процессе исследований 

11 января 2017, 01:03
Ученые рассказали о пользе зеленого чая для мужчин

Ученые рассказали о пользе зеленого чая для мужчин

Голландские специалисты выяснили, что зеленый чай оказывает положительное влияние на мужской организм. В первую очередь это касается умственных способностей и выносливости. Функции активизируются от воздействия кофеина и L-тианина.
В экспериментах были задействованы около 50 добровольцев разных возрастных групп. Как выяснили 

30 сентября 2016, 01:21
Ученые: Кофе и зеленый чай снижают риск смерти на 15%

Ученые: Кофе и зеленый чай снижают риск смерти на 15%

Японские ученые установили, что  ежедневное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти у людей «за сорок» на 15 процентов. Почти такими же чудодейственными качествами обладает и зеленый чай. Убедиться в этом помогло многолетнее исследование, длившееся в течение почти двух десятилетий. В 
7 мая 2015, 03:13
Сингапурские ученые: зеленый чай поможет победить рак

Сингапурские ученые: зеленый чай поможет победить рак

Сингапурские исследователи доказали, что регулярное употребление зеленого чая помогает преодолеть онкологические заболевания. Исследования способов лечения рака в Сингапуре ведутся уже давно. Результаты экспериментов показали –  больной, пьющий большое количество зеленого чая, имеет больше шансов одолеть смертельный и коварный недуг. Чудодейственным 
23 марта 2015, 09:53
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