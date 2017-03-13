Немецкие ученые установили, что в зеленом чае есть составляющие, которые способны уничтожить 2 вида онкологии. Как было выявлено в ходе продолжительного исследования, вещество галлат эпигаллокатехина способно победить раковые клетки.
Эксперименты показали: при попадании этого соединения на очаг локализации клеток, свыше 30% смертельного ракового образования уменьшалось или же совершенно исчезало. Ученые говорят, что данное вещество не имеет побочных эффектов и не оказывает отрицательного воздействия на ткани, находящиеся рядом с пораженными.
Результаты экспериментов обнадежили специалистов. Вероятно, в скором времени новшество может избавить многих пациентов от смертельного недуга.
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