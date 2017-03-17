Американские ученые обнаружили взаимосвязь между настроением человека и выбором продуктов питания. Эмоциональное состояние людей оказывает влияние на выбираемый рацион, утверждает диетолог Донна Спрейт-Мец.
Ученые создали специальное устройство под наименованием M2FED. С помощью нового аппарата есть возможность выяснить, в каком психологическом состоянии пребывает человек в процессе приема пищи. Также особый датчик может установить, когда человек неправильно питается, причиняя вред здоровью.
Исследования в данном направлении помогут разработать эффективный метод борьбы с ожирением. По статистике, порядка 25% взрослых сегодня имеют проблемы с весом. Доказано, что нередко люди отвлекаются от проблем поглощением высококалорийных продуктов, а это провоцирует ожирение.
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