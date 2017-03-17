Топ-новости: приготовление пищи вредит женскому здоровью; послание девушки, пережившей парижский теракт; честность зависит от страны Ученые: Приготовление пищи вредит женскому здоровью. Проанализировав большой объем данных, заокеанские специалисты пришли к выводу, что чем больше представительницы прекрасного пола занимаются приготовлением пищи, тем больше у них существует вероятность проблем с артериальным давлением и повышенным уровнем холестерина в крови. …