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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, 

13 января 2017, 08:39
Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA нашли крупную темную дыру, проходящую сквозь Солнце. При этом специалисты оговариваются, что значительные геомагнитные бури она вызвать не сможет.
По последним оценкам, черная дыра появилась между 2 и 5 января. В отдельных областях магнитное поле открылось, дав возможность 

13 января 2017, 07:13
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Западные ученые опубликовали в журнале PLOS Biology итоги исследования "серой зоны" животного мира. Так называют зону, где определяется видообразование при скрещивании либо обмене генами.
Ученые осуществили наблюдение за 61 парой различных животных и определили, что те представители разных видов, у 

28 декабря 2016, 01:17
В самарском дворе видели лису, есть фото

В самарском дворе видели лису, есть фото

Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети.

«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

«Здоровая 
26 декабря 2016, 12:33
Ученые извлекли ДНК из мамонта и других древних животных

Ученые извлекли ДНК из мамонта и других древних животных

Ученые из России и Южной Кореи смогли извлечь геном мамонта. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного использования СВФУ «Молекулярной палеонтологии» Елена Григорьева. Кроме того, специалисты получили ДНК еще нескольких видов доисторических животных из их костей.
Отечественные ученые 

21 декабря 2016, 04:45
Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи из Англии открыли шесть новых видов животных, которые живут в горячих подводных источниках на трехкилометровой глубине в юго-западной части Индийского океана.
Океанологи смогли отыскать неизвестных официальной науке существ вокруг «черных курильщиков», гидротермальных источников высотой в несколько метров. В 

16 декабря 2016, 05:15
В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

Самую большую за последние 40 лет мышь весом 90 граммов нашли сотрудники Хопёрского заповедника в Воронежской области. Вес прежнего рекордсмена желтогорлой мыши был 85 граммов, а средняя масса таких особей не превышает 50 г..
В Хопёрском заповеднике грызунов изучают с 

5 декабря 2016, 09:06
В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
 
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по 
12 ноября 2016, 02:46
Ученые: Мужчины становятся агрессивными из-за женщин

Ученые: Мужчины становятся агрессивными из-за женщин

Ученые из Солт-Лейк-Сити утверждают, что агрессия у мужчин заметно увеличивается, когда в их окружении оказывается больше женщин. В ходе анализа статистики преступлений выяснилось, что в округах, где проживало больше женщин, наблюдался рост преступлений со стороны мужчин. 

Такое заявление было сделано после анализа 

5 октября 2016, 09:45
Ученые: Эволюция сделала человека склонным к насилию

Ученые: Эволюция сделала человека склонным к насилию

Ученые из Мадридского университета установили, что человек в процессе эволюции оказался в несколько раз агрессивнее прочих видов млекопитающих. В ходе исследования с помощью математического метода было проанализировано свыше 4 млн случаев смерти среди представителей 137 семейств млекопитающих. Итоги работы сообщаются 

29 сентября 2016, 10:00
Ученые определили, какие водители чаще попадают в ДТП

Ученые определили, какие водители чаще попадают в ДТП

Канадские ученые установили, как снизить риск ДТП. По их мнению, если не проявлять агрессию, вероятность попадания в аварию уменьшится на 80%. В ходе исследования были изучены данные 12 380 человек, управляющих транспортным средством с 2002 по 2009 год. В итоге оказалось, что большая 

15 сентября 2016, 09:17
Проклятие Луны: астронавты из программы «Аполлон» умирают от загадочных проблем

Проклятие Луны: астронавты из программы «Аполлон» умирают от загадочных проблем

Астронавты, участвовавшие в программе «Аполлон», испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, вероятно связанную с длительным пребыванием в космосе и действием космического излучения, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования 
28 июля 2016, 10:58
Живущие на природе подростки ведут себя менее агрессивно

Живущие на природе подростки ведут себя менее агрессивно

Живущие на природе подростки менее агрессивны. К такому выводу после серии исследований пришли американские специалисты из Университета Калифорнии.
Ученые утверждают: среда обитания для несформировавшегося организма играет весьма серьезную роль. Заметным фактором считается и воспитание ребенка, полученное от родителей. Как гласят 

30 июня 2016, 10:07
Учёные выяснили, люди становятся ленивыми из-за вредной еды

Учёные выяснили, люди становятся ленивыми из-за вредной еды

Из-за вредной пищи человек становится ленивым. К такому выводу ученые пришли после очередного исследования. Эксперимент, правда, проводили с грызунами. Исследователи наблюдали за двумя группами мышей в течение полугода. Одну группу кормили полезной едой, а другую – вредной. При этом, чтобы 
8 апреля 2016, 01:09
Генетики выяснили, почему родинки не превращаются в раковые опухоли

Генетики выяснили, почему родинки не превращаются в раковые опухоли

Оказалось что небольшие доброкачественные образования - родинки - не становятся злокачественными, так как их клетки вырабатывают белок p15, который препятствует формированию меланомы.

Учеными были поставлены опыты на грызунах, которым пересаживали человеческие клетки из кожных доброкачественных и злокачественных образований. Опухоли 
6 августа 2015, 09:43
Учёные доказали, что поздние ужины вредны для здоровья

Учёные доказали, что поздние ужины вредны для здоровья

Американские исследователи в ходе эксперимента на грызунах доказали, что поздние перекусы сильно сказываются на весе.

Почти всем нам знакомо желание съесть что-либо вкусное глубоким вечером, или же просто ощущение голода, который хочется утолить не дожидаясь утра. При этом существовало 
3 августа 2015, 05:18
Ученые при помощи гормона любви вылечили алкоголизм у крыс

Ученые при помощи гормона любви вылечили алкоголизм у крыс

Американские специалисты выяснили, каким может быть влияние гормона окситоцина на организм грызунов.
При исследованиях крысам вводилась инъекция гормона в головной мозг. Это действие повышает содержание окситоцина в 150 раз. Оказалось, что при потреблении грызунами алкоголя его действие полностью блокировалось окситоцином.

24 февраля 2015, 06:25
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