Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
О необычных исследованиях рассказывается в статье, размещенной на страницах издания Cell. По словам ученых, активирование этих нейронов делает из простых мышей агрессивных зомби-убийц, подобных персонажам известного сериала «Ходячие мертвецы».
Озверевшие животные без малейшего страха нападали на других зверей и готовы были расправиться с ними. Сверчков мыши попросту разрывали на части и сразу же съедали, что никогда не произошло бы в обычном состоянии.
Кроме того, испытуемые набрасывались на различные предметы, пытаясь их разрушить. Исследование данного феномена ученые собираются продолжить.
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