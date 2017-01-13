Ученые из Солт-Лейк-Сити утверждают, что агрессия у мужчин заметно увеличивается, когда в их окружении оказывается больше женщин. В ходе анализа статистики преступлений выяснилось, что в округах, где проживало больше женщин, наблюдался рост преступлений со стороны мужчин.

Такое заявление было сделано после анализа …