Ученые-диетологи представили перечень из десяти продуктов, которые можно смело есть перед сном и не бояться потолстеть. Исследователи попытались опровергнуть утверждение, что есть после шести часов вечера нельзя, определив набор продуктов, не отражающихся на размерах талии.
Как утверждают специалисты, перед сном можно употреблять, в частности, черный шоколад, который богат антиоксидантами. В нем содержится так называемый гормон радости - эндорфин. Безвредны также фисташки без соли, имеющие витамины В6.
Безопасны для фигуры постные и куриные бульоны. А тыквенные семечки и вовсе притупляют чувство голода. Эксперты говорят, что молоко с медом даст возможность быстрее уснуть. Далее в рейтинге фигурируют черника, рис, миндаль, а также сырный или куриный ролл и имбирный чай.
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