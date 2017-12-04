Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие не ели до обеда.
Утром людям разрешали есть любую пищу. Впрочем, они все равно выбирали привычные для европейца хлопья, тосты и сок. Результаты опытов продемонстрировали: регулярные завтраки со временем провоцировали активность ряда генов и белков. В конечном счете, у таких людей уменьшалась вероятность появления диабета, а также проблем с сердцем и сосудами.
Ученые отмечают, что получаемые в раннее время калории не причиняли вреда. Впрочем, оговариваются авторы исследования, несмотря на очевидную пользу утреннего приема пищи, при определении меню каждому человеку нужно помнить об индивидуальных особенностях.
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