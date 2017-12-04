4
27
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.
На протяжении долгого времени исследователи анализировали поведение звезды WD 1145+017, которая в определенной степени аналогична 

4 декабря 2017, 10:01
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
Ученые: Древняя рукопись Сибиу описывает полет человека на Луну в XVI веке

Ученые: Древняя рукопись Сибиу описывает полет человека на Луну в XVI веке

Специалисты из Румынии рассказывают о таинственной древней рукописи Сибиу, где на нескольких сотнях страниц изображены чертежи аппаратов, напоминающих современные космические ракеты. Здесь же содержались многочисленные инструкции, в том числе касающиеся разновидностей горючего для путешествий к звездам. Анализируя этот артефакт, отдельные 

1 декабря 2017, 03:04
Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Ученые в Соединенных Штатах рассказали о недавней серии экспериментов, в ходе которых оценивалось влияние водопроводной воды на здоровье человека. Итоги этой работы отражены на страницах American Journal of Preventive Medicine.
В общей сложности медики изучили состояние здоровья 16 000 юных 

28 ноября 2017, 09:31
Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Употребление корицы может активизировать в человеческом организме процессы снижения веса. Это установили ученые из Мичиганского университета, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на портал этого учебного заведения.
Опыты с участием грызунов продемонстрировали, что коричный альдегид, который несет ответственность за вкус и 

23 ноября 2017, 05:08
Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.
В перечне недугов, которым противостоит популярный бодрящий напиток, — диабет, слабоумие, проблемы с печенью и сосудами, и многое другое, рассказывается на 

23 ноября 2017, 03:07
С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

Исследователи из Великобритании определили, какое блюдо лучше всего есть на завтрак, чтобы иметь нужный заряд бодрости на целый день и при этом не нанести вред здоровью. По словам авторов недавнего исследования, утром полезнее всего потреблять яичницу.
В отличие от классического 

3 октября 2017, 10:12
Ученые определили идеальное время для завтрака

Ученые определили идеальное время для завтрака

Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый 

17 июля 2017, 02:15
Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете 

15 июня 2017, 09:19
Диетологи: Нужно завтракать из квадратной тарелки и стоя

Диетологи: Нужно завтракать из квадратной тарелки и стоя

Диетологи рассказали, каким именно должен быть завтрак, способствующий снижению нежелательных килограммов. Британские ученые из Оксфордского университета осуществили серию экспериментов с участием 80 представительниц прекрасного пола.
В процессе исследований было изучено, какая форма посуды дает возможность участникам скорее ощутить чувство насыщения. 

4 мая 2017, 02:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх