Исследователи из Великобритании определили, какое блюдо лучше всего есть на завтрак, чтобы иметь нужный заряд бодрости на целый день и при этом не нанести вред здоровью. По словам авторов недавнего исследования, утром полезнее всего потреблять яичницу.

В отличие от классического …