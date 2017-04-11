9
34
40
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле

Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле

Ученые из Соединенных Штатов назвали организмы, похожие на гребневиков, первыми живыми существами на планете. Об открытии заявили в университете Вандербильта в штате Теннесси после проведения генетического анализа.
До недавнего времени специалисты были убеждены, что самыми первыми живыми организмами следует считать 

11 апреля 2017, 03:17
Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
Как показали исследования, первенцы склоняются к науке и технике. Также они нередко оказываются рок-музыкантами и астронавтами. 

11 апреля 2017, 01:24
Ученые назвали продукты, вызывающие пищевую зависимость

Ученые назвали продукты, вызывающие пищевую зависимость

Группа ученых по результатам недавнего исследования определила продукты питания, которые могут вызывать пищевую зависимость. По словам экспертов, существует такая пища, которая оказывает особое влияние на мозг людей.
Тяга к еде сродни зависимости от табака, спиртного и психотропных веществ. Чаще человеку 

11 апреля 2017, 11:25
Ученые обнаружили «центр честности» в человеческом мозге

Ученые обнаружили «центр честности» в человеческом мозге

Ученые нашли специфическую зону в коре головного мозга, которая несет ответственность за честность. Об этом исследовании рассказывается на страницах PNAS.
Специалисты устроили эксперимент с несложной азартной игрой, в процессе которого участники должны были десять раз бросить игральные кости, и за 

11 апреля 2017, 07:58
Ученые обнаружили древний город в водах Бермудского треугольника

Ученые обнаружили древний город в водах Бермудского треугольника

Ученые нашли на дне Атлантического океана древний город. В районе Бермудского треугольника под водой находятся постройки возрастом свыше 200 тысяч лет.
По заверениям исследователей, это здания из гранита и камня. При этом официальная наука гласит, что в ту далекую эпоху 

10 апреля 2017, 05:39
Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученый Марва Оганян заявил о создании теории, согласно которой человек может довольно быстро стать здоровым. Для этого он должен будет повлиять на свои биохимические процессы.
По словам биохимика, сегодня медицина направляется по ложному пути и не выполняет своих основных функций. 

10 апреля 2017, 09:50
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком 

6 апреля 2017, 12:02
Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Британские ученые установили взаимосвязь между насыщением кислородом и уровнем человеческого интеллекта. Как утверждается, на умственные способности людей оказывают влияние хирургические процедуры, во время которых пациент определенное время находится под анестезией.
В силу того, что кислородное голодание нередко встречается у альпинистов, 

30 марта 2017, 03:38
Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов

Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов

Ученые из Нью-Йоркского университета убеждены, что именно фруктовая диета дала возможность предкам человека развить мозг. В итоге живые существа встали на путь обретения самосознания, следствием чего было возникновение орудий труда.
Впрочем, всему причиной отнюдь не белковый и протеиновый состав фруктовой 

28 марта 2017, 09:37
Ученые рассказали, какие женщины привлекают мужчин

Ученые рассказали, какие женщины привлекают мужчин

Ученые проанализировали результаты ряда социологических исследований о женской привлекательности. В итоге они выяснили, что больше всего притягивает мужчин в представительницах слабого пола.
Большинство мужчин отдает предпочтение девушкам с ярким макияжем, а не тем, которые вообще не использует косметику. Как выяснили 

27 марта 2017, 09:53
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные 

24 марта 2017, 09:52
Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья

Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья

Самым полезным для представительниц прекрасного пола продуктом является авокадо, заявляют ученые. Мякоть этого плода богата медью, витамином В2 и железом. Также авокадо имеет элементы, которые могут нормализовать кровообращение и менструальный цикл.
Повышенное содержание витамина Е дает возможность защитить клетки организма 

22 марта 2017, 10:15
Ученые выяснили, почему мужчины охотнее дружат с девушками

Ученые выяснили, почему мужчины охотнее дружат с девушками

Ученые объяснили, что юноши и мужчины при выборе друзей отдают предпочтение девушкам. Такой вывод сделали австралийские специалисты, развеяв миф о приоритете мужской дружбы.
Исследования велись в основном среди студентов. Как выяснилось, у мужчин больше друзей среди девушек примерно в два 

17 февраля 2017, 09:37
Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Греческие ученые установили, что в периоды продолжительных экономических кризисов женщины останавливают свой выбор на состоятельном партнере. Специалисты из Афин это выяснили в процессе исследования, которое состояло из трех этапов и проходило в 2008, 2013 и 2016 годах.
К своей работе 

15 февраля 2017, 10:14
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Росстат назвал самые подходящие страны для поисков потенциального мужа. Численный перевес женщин над мужчинами среди взрослого населения давно превратился в проблему планетарного масштаба. Небольшое численное превосходство представителей сильной половины отмечено в 6 странах - Индии, Китае, Таджикистане, Норвегии, Турции и 

30 января 2017, 01:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна