Ученые определили основные различия мозга у мужчин и женщин. Как показало недавнее исследование, дамы имеют более толстую кору мозга, а представители сильного пола - больший объем, сообщается на страницах Sciencemag.
Группа специалистов использовала сведения английского Biobank - долгосрочного биомедицинского наблюдения жителей Великобритании. У участников исследования сканировали головной мозг посредством МРТ. Испытаниям подверглись тысячи добровольцев в возрасте от 44 до 77 лет.
У женщин авторы работы чаще отмечали более толстую кору мозга. Мужчин характеризовали более внушительные объемы мозга, в частности это относится к отвечающему за память и эмоции гиппокампу. Впрочем, специалисты пока не определились, насколько велико влияние этих особенностей на интеллект или поведение.
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