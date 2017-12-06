Специалисты из University of Zurich провели необычное исследование, в ходе которого нашли научное подтверждение того, что щедрость является основным ключом к счастью для каждого человека.
В процессе опытов пятидесяти испытуемым посулили разные денежные суммы, которые им предоставят совсем скоро. При этом части добровольцев предписывалось тратить средства на себя, а остальным – расходовать на других. Пока участники обдумывали свои предстоящие действия, ученые анализировали активность разных участков их мозга. Как выяснилось, отделы мозга, что отвечают за щедрость и ощущение счастья, с большей активностью взаимодействовали у людей, которые хотели отдать деньги другим, сообщает Planet Today. И этот процесс был стабильным, вне зависимости от суммы средств.
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