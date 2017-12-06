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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем 

6 декабря 2017, 03:59
В Якутии внутри скелета мамонта обнаружили уникальное копье

В Якутии внутри скелета мамонта обнаружили уникальное копье

Специалисты из СВФУ рассказали об уникальном копье из бивня мамонта, которое было обнаружено внутри скелета животного, между ребер. Оно отличается идеально отшлифованными пазами для каменных пластинок, главным назначением которых было увеличение поражающей способности, информирует ТАСС.
Как отмечается, ученым этот артефакт 

6 декабря 2017, 02:08
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
Данная особенность женского организма уменьшает нагрузку на клетки и располагает к аэробным упражнениям. О такой специфике ученые узнали в ходе исследований с участием 

6 декабря 2017, 01:40
Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
Свои выводы специалисты сделали в процессе экспериментов, когда сравнивали различные качества 

6 декабря 2017, 11:39
Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.
На протяжении долгого времени исследователи анализировали поведение звезды WD 1145+017, которая в определенной степени аналогична 

4 декабря 2017, 10:01
Ученые открыли новый способ продления жизни

Ученые открыли новый способ продления жизни

Английские и голландские биологи провели ряд экспериментов и выявили ранее неизвестный способ продления жизни. Предварительные испытания проводились на подопытных червях и мухах.
Ученые смогли увеличить продолжительность жизни представителей фауны в результате снижения активности фермента Pol III, который есть у каждого 

1 декабря 2017, 12:00
Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Изучая останки возрастом порядка 7 000 лет, археологи определили, что представительницы прекрасного пола в ту далекую эпоху были физически более развиты, чем современные олимпийские чемпионки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на издание Science Advances.
При исследовании доисторических скелетов 

30 ноября 2017, 03:12
Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Американские специалисты утверждают, что разработали способ с точностью до 94% прогнозировать счастье. Для этого им нужны сведения со смарт-часов.
Как поясняется, для воплощения идеи ученые использовали «умные» часы Pebble, подключенные к Android. На гаджетах с этой операционной системой есть приложение 

23 ноября 2017, 01:03
Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Как показали исследования английских специалистов, здоровый сон считается главным показателем счастья. Ряд экспериментов провели в Оксфордской школе экономики. Ученые отмечают: именно сон оказался важнейшим критерием счастья, опередив в списке таких показателей секс и деньги.
К исследованиям были привлечены свыше 8000 

19 сентября 2017, 05:08
Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А 
27 июля 2017, 08:05
Самарцам измерили уровень счастья

Самарцам измерили уровень счастья

Самарская область по итогам июня заняла 15-е место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в отчете «Медиалогии». Специалисты портала проранжировали субъекты по упоминаемости в соцмедиа в контексте удовлетворенности жизнью. Анализировались сообщения в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, 
14 июля 2017, 08:35
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