Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.

На протяжении долгого времени исследователи анализировали поведение звезды WD 1145+017, которая в определенной степени аналогична …