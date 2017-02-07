Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин и 84% женщин очень важно, чтобы их вторая половина хорошо выглядела. При этом 80% представителей сильного пола и 58% дам ценят в возлюбленных стройное тело. 47% мужчин и 69% женщин ставят во главу угла не просто стабильный, а высокий заработок.
40% респондентов желают, чтобы с ними был человек, похожий на них внешне. Также оказалось, что более образованные мужчины проявляют больший интерес к симпатичным и стройным леди, чем менее образованные.
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