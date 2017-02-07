5
57
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888    d8P    .d888            8888888b.   8888888888  8888888b.  
 888       888   d8P    d88P"             888   Y88b        d88P  888   Y88b 
 888       888  d8P     888               888    888       d88P   888    888 
 888       888d88K      888888   8888b.   888   d88P      d88P    888   d88P 
 888       8888888b     888         "88b  8888888P"    88888888   8888888P"  
 888       888  Y88b    888     .d888888  888 T88b      d88P      888        
 888       888   Y88b   888     888  888  888  T88b    d88P       888        
 88888888  888    Y88b  888     "Y888888  888   T88b  d88P        888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китайские ученые проинформировали общественность о планах в 2017 году запустить в космос беспилотник на солнечных батареях. По данным агентства «Синьхуа», в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики заявили, что аппарат прошел испытания в обычных условиях.
Размах крыльев беспилотника - более сорока метров. 

7 февраля 2017, 03:14
Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Сотрудники компании Microsoft в результате исследований установили, что большинство россиян (75%) сталкивались с рисками угроз и оскорблений в Сети. Об этом шла речь на ежегодной презентации в Cyber Security Forum 2017.
В исследованиях были задействованы взрослые респонденты от 18 до 

7 февраля 2017, 02:13
Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Ученые из Соединенных Штатов открыли в созвездии Девы загадочную черную дыру, которая поглощает материю в огромных количествах на протяжении более 11 лет. Обычно на подобный процесс уходит немногим более года.
По словам ученого из университета Нью-Гемпшира в Дареме Дачена Лина, 

7 февраля 2017, 12:47
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Сон требуется людям не только для отдыха, но и для систематизирования информации, полученной в течение дня. Так утверждают ученые из шведского университета в Уппсале.
Исследователи выяснили, что в процессе ночного отдыха мозг человека сжимает все полученные данные для последующего хранения, 

7 февраля 2017, 10:49
Ученые: светодиоды уничтожат все живое

Ученые: светодиоды уничтожат все живое

Английские ученые утверждают, что светодиодное освещение отрицательно влияет на наш мир и способно убить все живое. Серию исследований со светодиодными лампами провели над пауками.
Специалисты собрали различные виды пауков, для которых в темное время суток включали светодиодное освещение. По итогам 

7 февраля 2017, 10:12
Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ 

7 февраля 2017, 09:43
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
Добровольцев ученые разделили на две группы. В основе эксперимента была способность к зрительному восприятию той или иной информации. Представители первой группы занимались с 

6 февраля 2017, 04:17
Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые из Соединенных Штатов рассказали, как можно быстрее и легче забыть своих бывших возлюбленных, чтобы при этом не было мучительных страданий. Об этом рассказывают зарубежные издания со ссылкой на авторов исследования.
Ученые разработали целую схему, при помощи которой можно довольно 

31 января 2017, 12:20
Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
Ученые на протяжении 25 лет систематически проводили соцопросы 

31 января 2017, 10:50
Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Росстат назвал самые подходящие страны для поисков потенциального мужа. Численный перевес женщин над мужчинами среди взрослого населения давно превратился в проблему планетарного масштаба. Небольшое численное превосходство представителей сильной половины отмечено в 6 странах - Индии, Китае, Таджикистане, Норвегии, Турции и 

30 января 2017, 01:19
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Чувство любви мужчины к женщине могло появиться вследствие инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей. Такое умозаключение сделали ученые, исследовавшие поведение обезьян и дельфинов.
В процессе экспериментов было проанализировано поведение млекопитающих, которые по умственным способностям наиболее близки к людям. Из специфики 

20 января 2017, 09:35
Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере

Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере

Хороший макияж может серьезно повлиять на продвижение женщины по карьерной лестнице. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов в результате экспериментов с участием нескольких десятков человек.
Исследователи осуществили серию исследований, давая возможность добровольцам оценить степень авторитетности дам разных возрастных 

19 января 2017, 09:48
Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Германские ученые-психологи назвали три основных качества, которые должна иметь идеальная жена. Именно на них обращают внимание представители сильного пола при выборе спутницы жизни.
В экспериментах были задействованы участники в возрасте от 20 до 50 лет. В  ходе исследований ученые выяснили, 

17 января 2017, 08:52
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна