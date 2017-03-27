В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет В китайской провинции Хэнань рабочие наткнулись на загадочное захоронение с двумя хрустальными гробами. По мнению ученых, оно принадлежало чиновнику и его супруге, которые жили в этой местности в эпоху династии Мин. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.

Усыпальницу …