Группа ученых из Соединенных Штатов, Франции и Италии с помощью компьютерного моделирования установила детали катастрофы, произошедшей на поверхности Марса. В результате столкновения астероида с Красной планетой появился кратер, а далее началось цунами 100-метровой высоты.
Эксперты изучили марсианскую поверхность и пришли к выводу, что миллиарды лет назад океан занимал низменные равнины в северном полушарии планеты. Грунтовые отложения могли быть смыты разрушительным цунами. Предположительно, оно продвинулось на 150 километров вглубь суши.
Ученые поясняют: спровоцировать появление цунами могло образование известного кратера Ломоносова, возникшего после падения крупного астероида. Первая волна этого процесса пошла непосредственно в момент контакта космических объектов, а вторая появилась, когда кратер заполнился водой. Сегодняшний марсианский рельеф подтверждает версию специалистов о существовании древнего океана.
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