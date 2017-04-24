В Госдуме предложили ужесточить ответственность за производство, перевозку и продажу нелегального алкоголя. Если общая стоимость изъятого контрафакта составит от 100 тысяч до 1 млн рублей, виновнику будет грозить до трех лет заключения или штраф от двух до трех миллионов рублей. …