Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения травмы. Дело в том, что алкоголь негативно сказывается на контроле человеком своих движений, а энергетики дополнительно провоцируют его на опрометчивые действия.
Ученые поясняют: если от многих горячительных напитков появляется желание поспать, то энергетики, напротив, на какое-то время бодрят. В итоге возрастает вероятность, скажем, угодить в аварию или быть травмированным в бытовой ситуации. Все это было выявлено в процессе недавних исследований.
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