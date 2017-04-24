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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Энергетики Самарской области объединились против должников

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19 мая 2014, 10:40
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В четырех районах Самары с 12 по 15 мая пройдут гидравлические испытания

В понедельник, 12 мая, в Самаре начнется заключительный этап гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба Волжской ТГК. Энергетики проверят магистральные тепловые сети, подключенные к Самарской ГРЭС  и Привокзальной отопительной котельной, в Самарском, Ленинском, Железнодорожном районах, а также в части Октябрьского.

Испытания пройдут с 

7 мая 2014, 04:09
Молодежь Самары выступила против продажи алкогольных энергетиков

Молодежь Самары выступила против продажи алкогольных энергетиков

Вчера, 29 апреля, самарская активная молодежь провела пикет против продажи энергетиков. Молодые люди встали с плакатами рядом с ТЦ «Мелодия», на пересечениях ул. Революционной и Московского шоссе, ул. Полевой и Волжского проспекта, ул. Полевой и ул. Самарской.
Во время проведения 

30 апреля 2014, 11:47
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