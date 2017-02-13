Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что слово «спасибо» поможет человеку побороть стресс и выйти из депрессивного состояния. В исследовании американские специалисты задействовали 352 добровольца возрастом от 18 до 58 лет.
Итоги их работы показали, что именно чувство благодарности дает эффект когнитивной переоценки. В результате происходит переосмысление непростого жизненного отрезка в позитивном ключе.
По мнению ученых, привычка говорить «спасибо» в подавляющем большинстве случаев дает возможность избавиться от депрессии. Прежде всего, слова благодарности создают в человеческом подсознании чувство социальной поддержки. Свои наблюдения специалисты намерены подтвердить очередными экспериментами.
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