Российские ученые разработали схему создания сверхмощной взрывчатки. В сотрудничестве с иностранными коллегами они установили соотношение элементов, которые могут при их совместном использовании оказаться беспрецедентным по эффективности взрывчатым соединением.

Как поясняют специалисты, ее можно получить из хрома или гафния и азота. …