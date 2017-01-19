Ученые из Соединенных Штатов перечислили регионы и государства нашей планеты, где вследствие глобального потепления возникнут самые благоприятные условия для жизни человека. Кроме того, американские геофизики назвали страны, где климат резко испортится.
Результаты этих исследований появились в журнале Climatic Change. По словам ученых, мягкий климат через несколько десятилетий будет характерен для северных и горных районов Соединенных Штатов Америки. Также гораздо более благоприятными для людей, чем сегодня, станут Британские острова, государства Северной Европы, Северо-Восточная Азия и южная часть Латинской Америки. Во всех этих местах число солнечных дней вырастет на 15 суток.
Вместе с тем, ученые считают, что в Африке и на юго-востоке Азии климат резко ухудшится. Насколько оправдается такой прогноз – покажет время.
|
Ученые рассказали, как эффективно запомнить любую информацию
Ученые из Соединенных Штатов рассказали об одном из наиболее действенных способов запоминания информации. Как они установили, чтобы эффективно запоминать нужные сведения, вовсе не следует пользоваться ультрасовременными технологиями, а достаточно лишь поделиться полученной информацией с кем-то из знакомых.
|
19 января 2017, 03:03
|
Ученые раскрыли причину преждевременного старения женщин
Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего установили главную причину раннего старения. Итоги экспериментов с участием 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет, обнародованы на страницах издания American Journal of Epidemiology.
|
19 января 2017, 12:36
|
Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза
Ученые выяснили связь между объемом съеденной пищи и долголетием. В результате серии экспериментов специалисты из университета в Мэдисоне и института старения определили, что уменьшение калорийности еды может увеличить продолжительность жизни человека, а переедание грозит преждевременным летальным исходом.
|
19 января 2017, 10:20
|
Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере
Хороший макияж может серьезно повлиять на продвижение женщины по карьерной лестнице. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов в результате экспериментов с участием нескольких десятков человек.
|
19 января 2017, 09:48
|
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых
Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
|
11 января 2017, 05:23
|
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа
Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на …
|
29 декабря 2016, 01:59
|
Ученые: в Арктику пришла жара
В ближайшее время температура в Арктике может достигнуть нуля градусов. Тревожное открытие сделали американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований в ходе мониторинга.
|
26 декабря 2016, 11:35
|
Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата
Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
|
23 декабря 2016, 03:05
|
2016 год может оказаться самым теплым за время наблюдения - ученые
Первые 11 месяцев 2016 года ученые признали наиболее теплыми за всю историю климатических наблюдений. По сведениям Всемирной метеорологической организации, весь текущий год может в итоге оказаться рекордсменом необычно высокой температуры.
|
21 декабря 2016, 10:57
|
Ученые: В 2017 году Землю ожидает Ледниковый период
|
16 декабря 2016, 12:49
|
WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год
Ученые Всемирной метеорологической организации обнародовали доклад о том, что 2016 год может оказаться рекордно жарким, сообщает The Guardian. По словам специалистов, частично это связано с погодным явлением Эль-Ниньо, но главной причиной считается деятельность людей.
|
14 ноября 2016, 05:28