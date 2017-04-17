Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине Ученые нашли яйца динозавров в провинции Неукен на юге Аргентины. Как рассказывает издание Теlam, их возраст оценивается в 70 млн лет.

Раскопки велись рядом с селением Агуада-Сан-Роке. Утверждается, что сохранились даже останки эмбрионов динозавров. Теперь палеонтологам предстоит их тщательно изучить. …