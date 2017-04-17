Канадские ученые из университета имени Саймона Фрейзера осуществили продолжительное исследование и выяснили, что современные блага цивилизации являются основными причинами лишнего веса и ожирения. Проанализировав информацию о 150 тысячах человек из 17 государств, специалисты утверждают, что машина, телевизор и компьютер стали главными врагами стройной фигуры.
Как выяснилось, одновременное наличие телевизора, компьютера и автомобиля уменьшает физическую активность на 31%. При этом на 21% возрастает время, проводимое в сидячем положении.
В итоге риск ожирения становится больше на 400% по сравнению с людьми, лишенными этих благ цивилизации, а вероятность сахарного диабета — на 250%. В развивающихся странах эти проблемы не так остры, заключают ученые.
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