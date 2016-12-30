Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые определили, почему отсутствует мотивация для физической активности у страдающих ожирением грызунов. В ходе эксперимента подопытных мышей разделили на две группы. Первая употребляла только здоровую пищу, а вторая – продукты с повышенным содержанием канцерогенов и жира.
Опыты в общей сложности заняли 18 недель. На четвертой неделе питавшиеся неправильно грызуны набрали критический вес и демонстрировали невысокую физическую активность.
В настоящее время ученые продолжают анализировать эту проблему и изучают влияние неправильного рациона на дофаминовые рецепторы. При этом оцениваются темпы восстановления прежней активности испытуемых после перевода их на здоровое питание.
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