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Учёные выяснили, почему люди не могут похудеть

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25 ноября 2016, 12:54
Ученые: Сладкие продукты не являются причиной набора лишнего веса

Ученые: Сладкие продукты не являются причиной набора лишнего веса

Сладкие продукты не приводят к набору веса. Так утверждают американские ученые-диетологи из университета в Нью-Мехико.
Специалисты из Соединенных Штатов осуществили серию экспериментов с целью установить, может ли сладкое провоцировать увеличение массы тела. В исследованиях ученые задействовали добровольцев, которых разделили на 

17 ноября 2016, 05:36
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Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

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До сих пор 

10 ноября 2016, 02:32
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