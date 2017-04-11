Ученые нашли специфическую зону в коре головного мозга, которая несет ответственность за честность. Об этом исследовании рассказывается на страницах PNAS.
Специалисты устроили эксперимент с несложной азартной игрой, в процессе которого участники должны были десять раз бросить игральные кости, и за ряд получившихся комбинаций могли получить вознаграждение. При этом никто, за исключением самого игрока, не мог знать, какая комбинация у него выпала, что давало возможность для подлога.
В ходе исследования ученые выяснили, что в верхней и правой части префронтальной коры мозга есть зона, которая активизировалась в момент, когда игрок испытывал желание играть честно. Стимуляция этого участка заставляет людей вести себя более открыто. Так или иначе, склонность человека к обману в значительной мере зависит от биологической предрасположенности, делают вывод специалисты.
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