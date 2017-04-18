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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»

К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»

Опасный астероид 2014 JO25 проследует мимо нашей планеты в ночь со среды на четверг. Об этом информирует онлайн-обсерватория Slooh.
Астероид пролетит на минимальном за 400 лет расстоянии. По оценкам ученых, он не будет нести непосредственной угрозы.
Этот небесный объект был 

18 апреля 2017, 09:30
Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Ученые из Соединенных Штатов рассказали о связи между занятиями спортом и зрением. По их наблюдениям, умеренная физическая нагрузка позволяет улучшить зрение, а интенсивные занятия не окажут такого влияния.
В серии экспериментов были задействованы 18 добровольцев. Как выяснилось, наиболее эффективное действие 

17 апреля 2017, 05:05
Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
Фигур настолько хорошей сохранности на планете лишь несколько десятков. А потому обнаружение артефакта уже признали важным научным 

17 апреля 2017, 03:20
Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
Как заявил представитель группы исследователей Чао Ван, стекло чрезвычайно устойчиво к возникновению царапин и трещин. Его применение в 

17 апреля 2017, 03:17
Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Канадские ученые из университета имени Саймона Фрейзера осуществили продолжительное исследование и выяснили, что современные блага цивилизации являются основными причинами лишнего веса и ожирения. Проанализировав информацию о 150 тысячах человек из 17 государств, специалисты утверждают, что машина, телевизор и компьютер стали 

17 апреля 2017, 09:49
Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Ученые нашли яйца динозавров в провинции Неукен на юге Аргентины. Как рассказывает издание Теlam, их возраст оценивается в 70 млн лет.
Раскопки велись рядом с селением Агуада-Сан-Роке. Утверждается, что сохранились даже останки эмбрионов динозавров. Теперь палеонтологам предстоит их тщательно изучить.

17 апреля 2017, 09:14
Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 

14 апреля 2017, 03:32
Ученые: Последние мамонты на Земле вымерли из-за недостатка пресной воды

Ученые: Последние мамонты на Земле вымерли из-за недостатка пресной воды

Американские ученые провели исследование, результаты которого раскрыли истинные причины вымирания мамонтов на нашей планете. Подробности опубликованы в журнале PNAS.  

В научном мире принято считать, что последние мамонты жили примерно 5,6 тысячи лет назад на Аляске и некоторых островах в Чукотском 
2 августа 2016, 11:42
5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

Как минимум до конца рабочей недели в Самаре и области сохранится жара. Воздух будет прогреваться до 30 градусов. В целом, по прогнозам российского гидрометцентра, июнь ожидается на 2 градуса теплее средних многолетних значений. Несмотря на то, что вода в Волге 

15 июня 2016, 04:22
500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения

500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения

Американские специалисты прогнозируют, что обитателям дельт всех рек на Земле грозит глобальная катастрофа. Об этом ведется речь на информационном портале журнала Science Advances.
Эксперты смоделировали наводнение, способное произойти уже в ближайшем будущем по причине глобального потепления. Специалисты считают, что затопление 

23 мая 2016, 09:19
Учёные: Северный полюс смещается на восток вследствие активности человека

Учёные: Северный полюс смещается на восток вследствие активности человека

Международная группа ученых рассказала о новом исследовании: оказывается, с 2000 года географический Северный полюс нашей планеты перемещается на восток. Земная ось, поясняют исследователи, медленно «дрейфует» вокруг полюсов. Эти «качели» не оказывают какого-то заметного воздействия на повседневную жизнь человека, однако данный 
12 апреля 2016, 11:08
Новосибирские ученые выяснили причину таяния ледников Гренландии

Новосибирские ученые выяснили причину таяния ледников Гренландии

Члены международной группы ученых, в числе которых был и российский специалист, объяснили аномальное таяние ледников Гренландии. Как вытекает из результатов их исследований, миллионы лет назад остров проследовал над горячей струей мантийного вещества, которая при выходе на поверхность Земли может образовывать 
5 апреля 2016, 12:42
Топ-новости: Самые популярные женские авто, крупный пожар в Самаре, сутки будут увеличиваться

Топ-новости: Самые популярные женские авто, крупный пожар в Самаре, сутки будут увеличиваться

Составлен рейтинг самых популярных женских автомобилей в России. В Интернете появился перечень наиболее на данный момент популярных женских авто в нашей стране. В этом списке нет отечественных моделей, которые выпускались бы на российских предприятиях. Подробности здесь.
 
В Самаре 
14 декабря 2015, 07:42
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе речную гальку

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе речную гальку

Американские ученые оповестили мировую общественность о своем новом открытии. На сей раз исследователи далеких планет сообщили, что их марсоход нашел на Красной планете отшлифованную гальку. Находка была сделана в русле очень древней реки. Эксперты сошлись во мнении: пока камни добрались 
14 октября 2015, 12:47
В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей

В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей

Почти 110 млн рублей из консолидированного бюджета направлено в этом году на развитие водохозяйственного комплекса региона. О том, как расходовались эти средства, представители минлесхоза отчитались перед депутатами губернской думы.
В 44 млн рублей обошлась расчистка четырех 
12 октября 2015, 06:54
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