Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
Как объясняют специалисты, причиной необычного явления оказалось отступление вглубь материка одного из наиболее крупных в регионе ледников Каскавулш. "Пропажу" смогли заметить на спутниковых фотографиях и в результате мониторинга непроходимого района беспилотниками.
По оценкам экспертов, исчезновение реки определенным образом окажет влияние на экосистему. Впрочем, угрозы для людей из расположенных по соседству с этими местами населенных пунктов не существует.
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