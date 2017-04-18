В Самарской области на приведение рек в порядок в этом году было выделено 110 млн рублей

В 44 млн рублей обошлась расчистка четырех … Почти 110 млн рублей из консолидированного бюджета направлено в этом году на развитие водохозяйственного комплекса региона. О том, как расходовались эти средства, представители минлесхоза отчитались перед депутатами губернской думы.