Ученые нашли на дне Атлантического океана древний город. В районе Бермудского треугольника под водой находятся постройки возрастом свыше 200 тысяч лет.
По заверениям исследователей, это здания из гранита и камня. При этом официальная наука гласит, что в ту далекую эпоху еще не было ни одной цивилизации, обладавшей технологиями для создания таких построек.
Как утверждается, там также есть дороги, тоннели и загадочные пирамиды. Все эти сведения получены при помощи специального роботизированного аппарата. Сейчас эксперты внимательно анализируют полученные видеоматериалы.
Напомним, что Бермудский треугольник давно признан аномальной зоной, где таинственным образом исчезают воздушные и морские суда. А еще в этом регионе нередки необъяснимые природные явления. Ряд исследователей даже говорят, будто там находится Атлантида. А кто-то и вовсе допускает, что под водной толщей обитают инопланетяне. Впрочем, подавляющее большинство ученых относятся к подобным версиям скептически, и всерьез их не рассматривают.
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