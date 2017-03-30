Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
Небесное тело способно оказаться адекватной заменой Солнцу. При этом скалистая планета, которая перемещается вокруг него, вполне подходит для жизни. Ее масса больше массы Земли в 5 раз.
По словам исследователей, на одной стороне космического объекта постоянно стоит ночь, а на другой - день, а также там очень высокая температура. Таким образом, если человечество выберет для колонизации это место во Вселенной, то жить придется исключительно во тьме. Кстати, путь до этой планеты не близок и займет свыше двух десятков световых лет.
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