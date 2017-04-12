Золотое пятно нашла группа английских, японских и американских ученых на Юпитере. Оно находится возле северного полюса планеты, имеет длину 24 тыс. км. и ширину 12 тыс. км.
Температура в центре этого атмосферного образования порядка 700 кельвинов. Это на 200 кельвинов меньше, чем в окружающей термосфере.
Как считают специалисты, большое золотое пятно говорит о том, что климат на Юпитере устойчивый. А еще это атмосферное образование связывают с наличием полярных сияний.
Кстати, это уже второе пятно, найденное на планете. Некоторое время назад исследователи обнаружили красное пятно длиной 40 тыс. км. и шириной 13 тысяч. Есть версия, что они оба охлаждают Юпитер.
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