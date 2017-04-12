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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

Целое научное исследование посвятили эксперты из Калифорнийского университета в Беркли теме развязывания шнурков. Оказалось, что за распутыванием даже самых крепких, на первый взгляд, узлов стоят сразу несколько сил. Они появляются в результате инерции, создаваемой движениями ног.
Кроме того, удалось выяснить, 

12 апреля 2017, 05:09
Британские ученые определили 5 самых опасных вулканов на Земле

Британские ученые определили 5 самых опасных вулканов на Земле

Ученые из Великобритании определили 5 самых опасных вулканов на Земле. Об этом рассказывает западное издание The Conversation.
По информации специалистов Университета Ковентри, извержения этих вулканов могут привести к уничтожению многих тысяч человек. Самую большую опасность таят в себе действующие вулканы 

12 апреля 2017, 02:22
В России разработали женский бронежилет «Лига»

В России разработали женский бронежилет «Лига»

В российским «НИИ стали» разработан бронежилет для женщин "Лига". Над его созданием специалисты трудились с 2015 года, и вот теперь они заявили о готовности изделия к серийному выпуску.
Именно теперь, говорят инженеры, бронежилет "Лига" является как никогда актуальным, ведь ряды 

12 апреля 2017, 02:17
Россия выпустит «вечный диск» с объемом памяти в 1 Тб

Россия выпустит «вечный диск» с объемом памяти в 1 Тб

Российские ученые в настоящее время заняты разработкой «вечного» диска, информация на котором может храниться более 100 тысяч лет. Уникальное изобретение способно пережить любые воздействия, включая радиационное.
Диск с объемом памяти в 1 Тб создается в лаборатории Фонда перспективных исследований. Он 

12 апреля 2017, 12:27
Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые из Соединенных Штатов объяснили, чем именно вызваны сравнительно небольшие размеры Марса по сравнению с Землей и Венерой. В частности, препятствием для образования крупного космического тела оказалось гравитационное влияние со стороны Юпитера.
По аналогичной причине, говорят исследователи, между орбитами Марса 

10 апреля 2017, 02:16
Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Американские ученые из NASA раскрыли причину появления и дальнейшего исчезновения атмосферы на таинственной планете Церера. Как утверждается, этот процесс обусловлен солнечной активностью.
В процессе исследования было установлено, что появление газовой оболочки на космическом теле совпадает с периодами высокой солнечной активности. 

7 апреля 2017, 09:49
В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
 
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех 

5 апреля 2017, 11:26
Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о приближении к нашей планете Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Его диаметр составляет 1,4 км.
По словам экспертов, если космический объект такого размера столкнется с Землей, то последствия будут катастрофическими. При этом 

5 апреля 2017, 09:20
Ученые рассказали, что станет с Землей, если исчезнет Марс

Ученые рассказали, что станет с Землей, если исчезнет Марс

Американские ученые решили смоделировать ситуацию, когда в Солнечной системе исчезнет Марс, а Юпитер станет находиться ближе к нашей планете. Специалисты проследили за изменением эксцентриситета (параметра вытянутости) орбиты планеты, аналогичной Земле и полностью покрытой океаном. В основе этой работы лежит трехмерная 

22 ноября 2016, 10:33
NASA: В ноябре Земля погрузится в кромешную тьму

NASA: В ноябре Земля погрузится в кромешную тьму

С 15 по 29 ноября Земля погрузится в темноту, утверждает руководитель NASA Чарльз Болден. Как следует из доклада американских ученых, произойдет это вследствие взаимодействия Венеры и Юпитера.
Ученые объясняют, что Венера вскоре обойдет Юпитер с юго-запада. Разница между этими двумя 

31 октября 2016, 02:18
Зонд Juno вышел из режима сна и начал сближение с Юпитером

Зонд Juno вышел из режима сна и начал сближение с Юпитером

Космический зонд Juno, отправленный на орбиту Юпитера, вышел из режима сна и начал сближение с планетой. Об этом информируют специалисты NASA.
По словам ученых, после начала работы в штатном режиме зонд проверил все двигатели, и к 11 декабря он должен 

26 октября 2016, 10:38
Ученые NASA анонсировали удивительное открытие на Европе

Ученые NASA анонсировали удивительное открытие на Европе

Специалисты NASA собираются рассказать об уникальных результатах наблюдениях за спутником Юпитера Европой. С помощью телескопа Hubble ученые обнаружили удивительную активность на поверхности космического объекта. Речь идет о гигантских водяных столбах высотой 200 км. Подробности открытия эксперты планируют представить в своем докладе на пресс-конференции.

Наблюдения 

21 сентября 2016, 03:34
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