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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Венгерские ученые из Университета Сегеда выяснили, что мужской мозг стареет и уменьшается в объеме быстрее женского. Это стало известно в результате исследований со сканированием мозга 103 взрослых здоровых участников - 53 мужчин и 50 женщин, средний возраст которых был 32 

22 декабря 2016, 04:04
Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Американские ученые после анализа полученных за 20 лет сведений о популяции дельфинов во Флориде установили, что контакты с людьми опасны для этих животных. Из-за взаимодействия с человеком в этом регионе за изученный период пострадали 75 дельфинов, треть из них погибли.

22 декабря 2016, 12:20
Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Американские ученые из центра Кеннеди NASA создали программу, описывающую эволюцию роботов и захват ими всей Солнечной системы. При этом вся техника станет работать в автоматическом режиме. В ближайшие 20 лет нужно будет оправить около 12 тонн оборудования на Луну. Именно 

22 декабря 2016, 10:47
Ученые нашли самый лучший способ победить страх общения

Ученые нашли самый лучший способ победить страх общения

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук открыли способ борьбы с социофобией. Они установили, что с таким недугом лучше всего справляются терапевтические беседы. Эффективность нового метода - 85%.
Специалисты разработали уникальную методику, в результате применения которой человек перестает бояться 

22 декабря 2016, 09:29
Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые из Университета Висконсин-Милуоки утверждают, что ежедневное употребление двух чашек кофе в день снижает риск появления старческого слабоумия на 36%. Такой вывод сделали американские специалисты в ходе 10-летних исследований состояния здоровья 6,5 тысяч женщин старше 65 лет. Об этом сообщает 

9 декабря 2016, 11:11
Ученые установили, почему людям не уснуть после выпитой чашки кофе

Ученые установили, почему людям не уснуть после выпитой чашки кофе

Американские ученые из Северо-Западного университета и медицинской школы Фейнберг в Чикаго рассказали, что воздействие кофе на организм определяется генами человека. Результаты исследования, в котором участвовали 10 тысяч жителей Европы, приведены на страницах издания Human Molecular Genetics.
Ученые обращают внимание, что 

24 октября 2016, 02:19
Медики научились определять по пальцам наличие сердечных заболеваний

Медики научились определять по пальцам наличие сердечных заболеваний

Ученые открыли новый способ диагностики недугов сердечно-сосудистой системы по состоянию пальцев. Метод разработали исследователи из Соединенных Штатов. В частности, с его помощью можно определить наличие такого опасного заболевания, как атеросклероз.
Эта болезнь, поясняют ученые, поражает коронарные сосуды сердца и может 

24 октября 2016, 09:19
Ученые: Привычка пить кофе каждый день уменьшает риск слабоумия

Ученые: Привычка пить кофе каждый день уменьшает риск слабоумия

Ученые говорят, что привычка пить кофе ежедневно уменьшает вероятность возникновения слабоумия на 36%. Кофеин способен блокировать ряд рецепторов, тормозящих мозговую деятельность. Такой вывод сделали специалисты из Соединенных Штатов после десятилетних экспериментов.
На протяжении долгого времени ученые анализировали работу мозга у 

5 октября 2016, 12:24
Ученые: Сердце человека стареет быстрее остальных органов

Ученые: Сердце человека стареет быстрее остальных органов

Коллектив ученых из Университетского колледжа Лондона осуществил ряд исследований, по итогам которых было установлено, что из всех человеческих органов быстрее других стареет сердце. Этому способствуют повышенное артериальное давление и диабет. О последнем исследовании на эту тему рассказывают британские СМИ.
Специалисты 

30 сентября 2016, 09:28
Ученые разгадали тайну любви человека к кофе

Ученые разгадали тайну любви человека к кофе

Итальянские ученые выяснили, почему многие люди по всему миру так сильно любят кофе. Оказывается, пристрастие к этому бодрящему напитку заложено на генном уровне. В результате многолетнего исследования было установлено, что люди, в ДНК которых есть ген PDSS2, испытывают зависимость от 

26 сентября 2016, 11:05
В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

Ученые из Калифорнийского университета изобрели наноробота, имитирующего движения рыбы. Он состоит из четырех сегментов, соединенных серебряными шарнирами, и может использоваться для доставки лекарственных веществ. С этой целью его хотят запускать в кровеносные сосуды человека.
Размер каждого сегмента - 800 нанометров. 

12 сентября 2016, 03:29
Ученые назвали самые опасные для фигуры и работы сердца профессии

Ученые назвали самые опасные для фигуры и работы сердца профессии

Американские ученые назвали профессии, которые больше других вредят фигуре и работе сердца. Исследование с участием 5,5 тыс. добровольцев старше 45 лет показало, что чаще опасности подвергаются предприниматели и продавцы.
Ученые из американской ассоциации кардиологов утверждают, что здоровье человека и особенности 

12 сентября 2016, 09:00
25 тысяч жителей Самарской области рискуют умереть от инфаркта в ближайшие 10 лет

25 тысяч жителей Самарской области рискуют умереть от инфаркта в ближайшие 10 лет

Болезни системы кровообращения являются главной причиной смерти людей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В Самарской области от инсультов и инфарктов в этом году скончались больше 10 тысяч человек. Причем смертность мужчин от этих причин в 5 

7 сентября 2016, 03:43
Исследование: Помидоры и арбузы восстанавливают сердечно-сосудистую систему

Исследование: Помидоры и арбузы восстанавливают сердечно-сосудистую систему

Ученые пришли к умозаключению, что пигмент ликопин, имеющийся прежде всего в томатах, помогает регенерированию сосудов и артерий, поврежденных всевозможными недугами. Итоги данных разработок специалисты приводят в специализированном издании PLoS ONE.
Экспериментаторы осуществили ряд исследований с участием 36 человек, страдающих сердечно-сосудистыми 

8 июня 2016, 09:59
Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Здоровое сердце и сосуды поможет обеспечить витамин С, заявили датские кардиологи. Много фруктов и овощей должно содержаться в ежедневном рационе. Их, конечно, можно заменить витаминными комплексами, но «натурпродукт» вкуснее и с его помощью легче вести здоровый образ жизни.

Датские 
7 июля 2015, 01:59
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