Употребление кофе на непродолжительное время стимулирует работу малых кровеносных сосудов. Об этом рассказали ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus после исследований с участием 27 человек от 22 до 30 лет.
На протяжении нескольких дней часть добровольцев употребляла напиток без кофеина, другие пили классический кофе. При этом ученые не сообщали участникам эксперимента, кому именно какой вариант достался. В итоге оказалось, что у пивших кофе с кофеином функции малых кровеносных сосудов улучшались на 30%. Этот эффект наблюдался на протяжении 75 минут.
По словам профессора Масато Тсутцуи, именно благодаря кофеину кровеносные сосуды укрепляются и расширяются. Это подтвердил метод так называемой доплеровской флоуметрии. Эксперименты показали, что популярный бодрящий напиток стимулирует сердечно-сосудистую систему.
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