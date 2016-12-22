Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые Здоровое сердце и сосуды поможет обеспечить витамин С, заявили датские кардиологи. Много фруктов и овощей должно содержаться в ежедневном рационе. Их, конечно, можно заменить витаминными комплексами, но «натурпродукт» вкуснее и с его помощью легче вести здоровый образ жизни.



Датские …