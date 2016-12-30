Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями иных цивилизаций нашей планеты на данный момент не существует. При этом намеки на подобные факты ученые усмотрели в древних рисунках и других артефактах, сохранившихся до наших дней.
По словам экспертов, ряд таких картин сделан с применением более детализированных техник, чем известные произведения искусства тех же самых периодов. На некоторых изображениях отчетливы контуры летательных аппаратов инопланетян.
|
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых
Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить …
|
30 декабря 2016, 02:14
|
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом
Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
|
30 декабря 2016, 01:01
|
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни
Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
|
30 декабря 2016, 11:45
|
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения
Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
|
30 декабря 2016, 10:47
|
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости
По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
|
29 декабря 2016, 03:34
|
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа
Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на …
|
29 декабря 2016, 01:59
|
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона
|
28 декабря 2016, 12:03
|
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы
По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса …
|
27 декабря 2016, 11:43
|
Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света
|
23 декабря 2016, 05:14
|
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян
Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла.
|
18 декабря 2016, 09:16
|
Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе
Уфолог Скотт К. Уоринг сообщил, что на Фобосе обнаружена база инопланетян в виде большого прямоугольного монолита. Открытие сделано после изучения качественной фотографии спутника Марса, опубликованной 6 декабря 2016 года. Такой объект не мог появиться в обычных условиях на небольшом спутнике, радиус …
|
12 декабря 2016, 01:09
|
NASA: На Марсе обнаружен город, где могли жить 500 тыс. жителей
|
6 декабря 2016, 11:37
|
Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян
Немецкий физик из Фуртвангенского университета Эдуард Хейдль утверждает, что звезда KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 лет от Земли, является источником энергии для инопланетян. Именно активностью внеземных цивилизаций ученый объяснил периодические изменения светимости этого небесного тела.
|
5 декабря 2016, 04:44
|
Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции
|
19 января 2016, 11:09