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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить 

30 декабря 2016, 02:14
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Американские ученые NASA при помощи космического аппарата New Horizons обнаружили следы подземного океана на спутнике планеты Плутон. По их оценкам, на Хароне океан замерз много миллиардов лет назад. Пролетая над поверхностью планеты, зонд зафиксировал рвы глубиной 5 км, а также 

28 декабря 2016, 12:03
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса 

27 декабря 2016, 11:43
Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

О возможном столкновении Земли с таинственной планетой Нибиру в ближайшее время заявил ряд ученых. Они говорят, что это событие повлечет гибель всего человечества и окажется причиной конца света. Впрочем, существование такой планеты до сих пор научно не подтверждено.
Как говорят 

23 декабря 2016, 05:14
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфолог Скотт К. Уоринг сообщил, что на Фобосе обнаружена база инопланетян в виде большого прямоугольного монолита. Открытие сделано после изучения качественной фотографии спутника Марса, опубликованной 6 декабря 2016 года. Такой объект не мог появиться в обычных условиях на небольшом спутнике, радиус 

12 декабря 2016, 01:09
NASA: На Марсе обнаружен город, где могли жить 500 тыс. жителей

NASA: На Марсе обнаружен город, где могли жить 500 тыс. жителей

На снимках с марсоходов Curiosity и Oppottunity ученые нашли факты присутствия на Марсе древней цивилизации, а обнаруженные объекты имеют четкую планировку с 5-километровыми улицами и зданиями, высота которых достигает 800 метров. В отдельных местах можно рассмотреть туннели и галереи.
Своими 

6 декабря 2016, 11:37
Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Немецкий физик из Фуртвангенского университета Эдуард Хейдль утверждает, что звезда KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 лет от Земли, является источником энергии для инопланетян. Именно активностью внеземных цивилизаций ученый объяснил периодические изменения светимости этого небесного тела.
Радиус 

5 декабря 2016, 04:44
Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции

Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции

Группа исследователей из Парижа поведала научному сообществу о наскальном рисунке в пещере Шове, которая расположена во Франции. Ученые сделали вывод, что на нем изображено не что иное, как извержение вулкана.
Двадцать с небольшим лет назад французские специалисты обнаружили здесь же 
19 января 2016, 11:09
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