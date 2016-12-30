Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции Группа исследователей из Парижа поведала научному сообществу о наскальном рисунке в пещере Шове, которая расположена во Франции. Ученые сделали вывод, что на нем изображено не что иное, как извержение вулкана.

Двадцать с небольшим лет назад французские специалисты обнаружили здесь же …