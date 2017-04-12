Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.

Как показали исследования, первенцы склоняются к науке и технике. Также они нередко оказываются рок-музыкантами и астронавтами. …