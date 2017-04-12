Голландские ученые нашли свидетельства того, что на глубине 10 километров под самой глубокой точкой мирового океана есть жизнь. Об этом рассказывают отечественные и зарубежные информагентства.
Специалисты изучили камень со дна подводного грязевого вулкана Чаморро, что в Тихом океане поблизости от Марианской впадины. Проведя тщательный анализ образцов, они установили, что на всех фрагментах есть следы жизнедеятельности бактерий - углеводородов, липидов и аминокислот.
В данном случае речь не идет о прямых доказательствах существования жизни ниже наиболее глубокой океанской точки. Однако, ученые уверены в том, что извлекли со дна остатки форм жизни, которая была на глубине, недоступной еще самому совершенному оборудованию.
Сейчас специалисты ломают головы над тем, откуда появлялась энергия для существования в нереальных условиях. Они отмечают, что на такой глубине и в такой темноте фотосинтез физически невозможен.
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