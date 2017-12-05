Исследователи из Соединенных Штатов Америки провели опыты с лабораторными грызунами, которым предлагали 4 разновидности диет. Позитивно на испытуемых подействовала средиземноморская диета, а вот американский тип питания быстро привел к набору массы.
Ученые сделали вывод, что генетика оказывает серьезное влияние на эффект от диеты. Поводом для научных экспериментов стало резко возросшее число жителей США с избыточной массой тела. Представителей этой категории становится все больше, несмотря на появление всевозможных диет и государственных программ по популяризации здорового образа жизни.
Ученые утверждают: эффект от того или иного типа питания находится в прямой связи с генетическими особенностями. Так или иначе, средиземноморская диета в любом случае выгодно отличается от других.
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5 декабря 2017, 11:31
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4 декабря 2017, 04:13
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Об очередном открытии заявили миру специалисты лондонского университета психиатрии. Они выявили специфический ген, несущий ответственность за гениальность человека. Он передается по наследству и оказывает влияние на степень одаренности.
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Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»
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4 мая 2017, 03:49
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3 мая 2017, 01:29
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28 апреля 2017, 01:49
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Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет
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7 марта 2017, 03:23
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Ученые узнали самые опасные для психики диеты
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24 января 2017, 09:36
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27 декабря 2016, 12:49
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16 ноября 2016, 09:50