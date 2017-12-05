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Материалы по теме:

В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 

5 декабря 2017, 11:31
Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Специалисты института Боудера пришли к умозаключению, что в незапамятные времена Земля поглотила ряд нерожденных планет после того, как столкнулась с протолуной Тейей. Этим ученые-геологи объясняют находки, которые они обнаружили в Гренландии, информирует издание Nature Geoscience.
Исследователи нашли в древних земных 

5 декабря 2017, 09:36
Ученые посчитают летучих мышей в Жигулевском заповеднике под Самарой

Ученые посчитают летучих мышей в Жигулевском заповеднике под Самарой

В Жигулевском заповеднике ученые начали подсчет летучих мышей. Мероприятие проводит совместная экспедиция из сотрудников научного отдела нацпарка и зоологов Пензенского госуниверситета. В течение двух недель ученые собираются пересчитать всех находящихся в зимней спячке зверьков. С 1995 года они ежегодно отслеживают 

4 декабря 2017, 09:04
Ученые назвали главную пользу завтрака

Ученые назвали главную пользу завтрака

Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и  меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие 

4 декабря 2017, 04:13
Эйнштейнами рождаются: Найден ген, отвечающий за гениальность

Эйнштейнами рождаются: Найден ген, отвечающий за гениальность

Об очередном открытии заявили миру специалисты лондонского университета психиатрии. Они выявили специфический ген, несущий ответственность за гениальность человека. Он передается по наследству и оказывает влияние на степень одаренности.
Наличие гена NPTN определяет уровень IQ. Этот ген влияет на плотность серого 

21 июня 2017, 10:08
Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
По словам специалиста Университета Калифорнии в 

4 мая 2017, 03:49
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

В процессе генетических исследований специалисты установили, что у обитателей Тибета присутствует один уникальный ген. Именно он, поясняют эксперты, обуславливает сверхспособности этих людей.
Ученые назвали его «геном выживания». Оказывается, его нет ни у одного из народов земного шара. Это обстоятельство может 

28 апреля 2017, 01:49
Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет

Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет

Ученые из Корнелльского университета убеждены, что вполне реально сбросить лишнюю массу без диет и изнурительных физических упражнений. Для этого следует приобрести полезные продукты и поместить их в холодильнике на самом видном месте.
В итоге, говорят ученые, человек не только станет 

7 марта 2017, 03:23
Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Израильские ученые из университета Хайфы установили, что все диеты в определенной мере оказывают влияние на психику людей. Безоговорочно положительным может оказаться эффект от диеты, только когда она состоит из продуктов, которые нравятся человеку.
Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как 

24 января 2017, 09:36
Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.
Ученые 

27 декабря 2016, 12:49
Ученые установили, почему вес возвращается после диеты

Ученые установили, почему вес возвращается после диеты

Ученые открыли, почему большое число людей после завершения диеты опять набирают лишний вес. Исследование с участием 137 человек старше 50 лет провели специалисты из Университета Питтсбурга. Они говорят, что для поддержания формы человек должен контролировать количество потребляемых калорий и больше 

16 ноября 2016, 09:50
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