Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
Ученые поясняют: в ботанике часто встречаются гибридные растения, однако для позвоночных это является уникальным случаем. Когда оба предка пернатых обитают в условиях географической изоляции, вероятность появления нового вида возрастает.
В настоящее время специалисты продолжают свои исследования и надеются, что данный вид может быть отнюдь не единственным гибридом в густых лесах этого региона. Коллеги канадцев уже назвали открытие сенсационным.
|
Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни
Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
|
26 декабря 2017, 02:24
|
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев
|
26 декабря 2017, 01:09
|
Исследователи выяснили, что газировка может убивать
Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
|
26 декабря 2017, 12:05
|
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения
Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
|
26 декабря 2017, 10:29
|
Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода
|
22 декабря 2017, 11:53
|
«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу
|
19 декабря 2017, 11:38
|
Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище
Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
|
19 декабря 2017, 05:12
|
В Швеции ученые открыли новый вид снежинки
Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
|
18 декабря 2017, 05:18
|
В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода
Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 …
|
5 декабря 2017, 11:31
|
В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире
|
30 ноября 2017, 05:30
|
Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле
Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
|
29 ноября 2017, 09:04
|
В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски
В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
|
1 ноября 2017, 05:10