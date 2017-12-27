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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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26 декабря 2017, 02:24
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

Биологи из ЮАР и Англии создали метод, дающий возможность отогнать слонов от деревьев, которые огромные животные ломают или оставляют их без коры. Спасти фауну от гигантских созданий ученые смогли с помощью пчел.
Исследователи рассказали об уникальном методе. С необходимостью его 

26 декабря 2017, 01:09
Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
Эксперты континентальной ассоциации проблем ожирения утверждают: вследствие систематического употребления таких напитков в организме происходят серьезные изменения, которые чреваты различными 

26 декабря 2017, 12:05
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом,  который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном 

22 декабря 2017, 11:53
«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

Орнитологи установили, что синицы могут не прикасаться к невкусной пище, если увидят реакцию своих сородичей. Необычный эксперимент был проведен учеными из Финляндии, Великобритании и Швейцарии.

Больших синиц угощали миндалем. Однако перед кормежкой птицам показали видео, на котором их сородич 
19 декабря 2017, 11:38
Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище

Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище

Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
В недавних исследованиях с большими 

19 декабря 2017, 05:12
В Швеции ученые открыли новый вид снежинки

В Швеции ученые открыли новый вид снежинки

Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
Открытие при помощи рентгеновского аппарата сделали специалисты Технологического университете в Лулео. Устройство позволяет изучать строение отдельных 

18 декабря 2017, 05:18
В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 

5 декабря 2017, 11:31
В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В процессе изыскательских работ в Марианской впадине исследователи нашли самую глубоководную рыбу в мире. Она получила наименование Pseudoliparis swirei и живет на глубинах до восьми километров.
В настоящее время ученым трудно объяснить, как именно эти представители фауны могут существовать под 

30 ноября 2017, 05:30
Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
Как поясняют ученые, 

29 ноября 2017, 09:04
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В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
По информации региональных изданий, проживающие в парке птицы выполняют самые разнообразные трюки, что делает их навыки уникальными. Как 

1 ноября 2017, 05:10
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