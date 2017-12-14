Группа датских специалистов заявила об обнаружении акулы, возраст которой свыше 500 лет. Как утверждают ученые, родилась эта морская обитательница более 512 лет назад, то есть примерно в 1505 году.
Как рассказывает VistaNews, прежде ученые фиксировали гренландскую акулу, признанную самым возрастным позвоночным существом на Земле при возрасте 392 года. И вот последняя находка заставила заговорить о новом рекорде, подняв данную планку более чем на столетие.
Средняя скорость роста таких существ, поясняют эксперты, составляет 1 сантиметр в год. Таким образом, повстречавшись с очередным рекордсменом-долгожителем, ученые были удивлены его габаритами. Теперь специалисты собираются сделать подробный анализ ДНК акулы, чтобы выяснить, как именно получилось достичь столь уникального результата.
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