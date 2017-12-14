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Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов 

14 декабря 2017, 03:32
Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и  отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
В 

14 декабря 2017, 12:21
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
Как выяснилось, чем мужчина сильнее, тем большей популярностью он пользуется у дам. В процессе 

14 декабря 2017, 09:46
В России появится гиперзвуковой пассажирский самолет

В России появится гиперзвуковой пассажирский самолет

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института в настоящее занимаются разработкой первого отечественного пассажирского гиперзвукового лайнера. Об этом рассказывает Интерфакс.
Накануне руководитель ЦАГИ академик РАН Сергей Чернышев поделился деталями проекта сверхзвукового воздушного судна. Согласно предварительным расчетам, на трансатлантический перелет крылатой машине потребовалось бы 

14 декабря 2017, 09:44
Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже 

13 декабря 2017, 03:02
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных 

26 июня 2017, 12:05
В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили очень редкий вид морских обитателей - молотоголовую акулу. Уникального питомца привезли из московского океанариума, сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Молотоголовую акулу доставили самолетом в аэропорт Толмачево. Транспортировку вели с соблюдением всех 

21 декабря 2016, 12:41
Ученые зафиксировали рекордную 19-метровую волну

Ученые зафиксировали рекордную 19-метровую волну

19-метровая волна возникла в водах между Великобританией и Исландией в результате прохождения мощного холодного фронта со скоростью ветра более 80 км/ч. Об этом сообщается на сайте организации.
14 декабря 2016, 09:43
Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Жители и гости Москвы получат возможность посетить интерактивную выставку акул, которая впервые состоится в столичном зоопарке. «Акулова неделя» стартует в середине декабря. В самый первый день посещение будет бесплатным. На специальной площадке любой желающий сможет измерить свой рост в акулах 

14 ноября 2016, 02:36
Самолет на солнечных батареях пересек впервые Атлантический океан

Самолет на солнечных батареях пересек впервые Атлантический океан

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил полет из Соединенных Штатов в Испанию. Информация об этом появилась в аккаунте миссии в Twitter.
В общей сложности путешествие длилось 70 часов. За штурвалом летательного аппарата был опытный пилот Бертран Пикар. В 

23 июня 2016, 12:20
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