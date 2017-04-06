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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Чилийские ученые установили, что пустыня Атакама в Южной Америке лучше всего подходит для исследований, посвященных жизни на Марсе. По многим параметрам, в частности климатическим, этот регион напоминает марсианскую поверхность.
Пустыню Атакама ученые называют своего рода аналогом Красной планеты на Земле. 

6 апреля 2017, 02:02
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком 

6 апреля 2017, 12:02
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

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Российские исследователи узнали, чем в древности питались жители Дальнего Востока

Российские исследователи узнали, чем в древности питались жители Дальнего Востока

Меню каменного века составили российские и японские ученые в результате серии исследований. В этой работе участвовали сотрудники Дальневосточного федерального университета.
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6 апреля 2017, 09:48
Французские исследователи заплатят €15 тыс. тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Французские исследователи заплатят €15 тыс. тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Французские ученые собираются заплатить 15 000 евро тому, кто пролежит на кровати в течение 60 дней. Необычный эксперимент планируют провести специалисты Института космической медицины и психологии в Тулузе.
Исследователи ищут добровольца, чтобы оценить, каким образом влияет продолжительное пребывание в постели 

5 апреля 2017, 05:18
Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Новый материал разработали американские ученые (Калифорнийский университет, Риверсайд, США).  Устойчивый к царапинам и порезам, очень гибкий, он способен восстановиться даже в случае разорванного пополам образца. Прозрачная, проводящая электричество новинка – идеальное решение для использования в качестве стекла для смартфонов или 

5 апреля 2017, 03:59
Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

В понедельник, 3 апреля, в Сети появилось сообщение о том, что на проспекте Карла Маркса посреди дороги забил «природный источник». Вода бьет ключом прямо из-под асфальта. «Осторожно, водители, возможен провал грунта из-за его размыва», - предостерегает пользователь, опубликовавший ролик. Он 

3 апреля 2017, 12:54
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
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