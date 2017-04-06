Ученые рассказали, по каким главным критериям можно определить, что человеческий организм обезвожен. По словам специалистов, свыше 50% населения нашей планеты имеет проблему нехватки воды в организме.
Водный баланс крайне важен для эффективной работы всех органов, но у каждого индивидуума на этот счет своя норма. Проанализировав результаты многочисленных исследований, ученые рассказали о признаках, дающих возможность определить, что человек испытывает дефицит жидкости.
Итак, обезвоживание имеет легкую и сильную степень. К признакам первой относится легкая сухость во рту, жажда, повышенная утомляемость и тяга к сладкому. О сильной степени говорит учащенное сердцебиение, низкое давление и головокружение. А еще чтобы быстро определить, что организм обезвожен, достаточно ущипнуть кожу на тыльной стороне ладони. Если складка быстро не исчезнет, то значит, организм требует воды.
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