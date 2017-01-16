Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.

По словам ученых, причиной всему могут быть завышенные требования взрослых. Именно таким …