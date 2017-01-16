Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.
К тому времени ученые должны сделать машину, которая будет иметь схожие с людьми интеллектуальные возможности. Она станет руководить межпланетной миссией с полезной нагрузкой. Такой космический корабль получит мощнейший двигатель, радиатор и источник энергии.
Ранее представители космического агентства NASA рассказали о сценарии, когда Луну сможет колонизировать популяция роботов. Как показало моделирование, для создания такой автономной колонии нужно в течение 20 лет доставить на спутник Земли минимум 12 тонн полезной нагрузки.
В случае выполнения этой задачи, колонией можно будет руководить с Земли. Все находящиеся на Луне ресурсы в перспективе дадут возможность существовать колонии продолжительное время.
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