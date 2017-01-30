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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Американские ученые опровергли известное утверждение о том, что кофе повышает у человека артериальное давление. Как выяснилось в процессе продолжительного анализа состояния здоровья многочисленной группы пациентов, употребление бодрящего напитка может повлечь гипертонию лишь в комплексе с прочими факторами.
Ученые из Государственного 

30 января 2017, 12:25
Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Американские ученые из агентства NASA рассказали об астероиде размером 20-30 метров, который пройдет недалеко от Земли в самое ближайшее время. Об этом сегодня информируют зарубежные агентства.
По мнению ученых из Соединенных Штатов, не исключена вероятность того, что в перспективе он 

30 января 2017, 10:34
Ученые: Люди могут стать бессмертными уже в этом столетии

Ученые: Люди могут стать бессмертными уже в этом столетии

Бессмертие может оказаться реальностью уже в текущем столетии, убеждены ученые. Об этом рассказал перуанский профессор Сантос Брузо на международном геронтологическом симпозиуме в Египте.
По словам ученого, открытия медицины и биологии последних лет, в том числе в направлении получения органов из 

30 января 2017, 10:08
Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые из космического ведомства Соединенных Штатов утверждают, что создали принципиально новый способ, который дает возможность отыскать присутствие жизни на разных планетах. По их словам, благодаря анализу аминокислот появится возможность обнаружить инопланетян.
Как поясняют ученые, для этого потребуется получить пробу льда 

30 января 2017, 09:31
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Английские ученые осуществили серию исследований, чтобы определить влияние новогодних праздников на человека. В преддверии Нового года в организме людей в большей степени вырабатываются гормоны счастья: серотонин и дофамин. Соответственно, начинают активнее функционировать некоторые отделы головного мозга.
У ряда людей многолетний 

27 декабря 2016, 10:46
Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые из Гарвардского университета установили, что человек достигает умственной зрелости к 30-летнему возрасту. Несмотря на то, что зрелыми людей принято считать уже по достижении 20-летнего возраста, мозг еще десять лет после этого продолжает активно развиваться.
Как определили ученые, развитие областей 

23 декабря 2016, 09:29
Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Венгерские ученые из Университета Сегеда выяснили, что мужской мозг стареет и уменьшается в объеме быстрее женского. Это стало известно в результате исследований со сканированием мозга 103 взрослых здоровых участников - 53 мужчин и 50 женщин, средний возраст которых был 32 

22 декабря 2016, 04:04
Российские ученые научились видеть мысли пациентов

Российские ученые научились видеть мысли пациентов

Ученые из института «Международного томографического центра» создали аппарат, при помощи которого можно считывать несложные мысли людей. Уникальный томограф в режиме реального времени определяет активные в эту минуту участки человеческого мозга.
Данная информация фактически помогает ученым определить мысли человека. В новейшем 

19 декабря 2016, 09:16
Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.
Отрицательная информация лучше запоминается 

30 ноября 2016, 09:37
Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Британские и американские нейробиологи выяснили, откуда берутся ложные воспоминания. С помощью метода DRM ученые определили, что они основаны на семантической близости слов. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе исследования специалисты использовали метод DRM, 

10 сентября 2016, 10:00
Психологи нашли способ стереть неприятные воспоминания

Психологи нашли способ стереть неприятные воспоминания

Специалисты Принстонского университета создали методику, способную удалить из человеческой памяти все негативные воспоминания. Эксперты осуществили исследование с участием 25 добровольцев в возрасте 19-34 лет.
Как говорят психологи, для редактирования памяти по их способу люди не будут обращаться к тем или 

26 мая 2016, 10:30
Родственники ветерана, который управлял легендарной катюшей, рассказали о победах предка

Родственники ветерана, который управлял легендарной катюшей, рассказали о победах предка

Талип Махмутов прошел от Сталинграда до Берлина. Родственники ветерана уверены, что именно его реактивная установка за годы войны проделала самый длинный путь среди себе подобных.

Драматические события 70-летней давности - ракетные залпы, окопные ночи, смерть сослуживцев, описанные на пожелтевших 
13 мая 2015, 01:44
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