Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
Представители медицинского центра Хадасса отправили опросники 264 людям, которые в свое время находились в состоянии клинической смерти. Ответы пациентов не отличались особым разнообразием и свидетельствовали, что многие на самом деле видят наиболее впечатляющие эпизоды своей жизни перед смертью.
По словам ученых, данный процесс запускается вследствие огромного психологического напряжения и работы участков мозга, в первую очередь отвечающих за воспоминания. Впрочем, это явление еще предстоит всесторонне исследовать.
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