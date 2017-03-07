Рост средних температур на Земле выше чем на 1,5 градуса Цельсия может привести к тому, что Арктика полностью утратит ледяной покров. Произойдет это уже к 2100 году.
Соответствующий прогноз специалистов содержится в статье специализированного издания Nature Climate Change. Как полагают эксперты, даже выполнение всеми государствами обязательств по Парижскому соглашению 2015 года едва ли сможет остановить данный процесс.
Напомним, некоторое время назад ученые из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова высказали мнение, что глобальное изменение климата непосредственно для нашей страны имеет и плюсы, и минусы. Впрочем, споры на этот счет в научном сообществе не прекращаются уже много лет.
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