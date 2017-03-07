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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.

К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.

«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили 

3 февраля 2017, 01:42
В блогах: лед на Ракитовском шоссе

В блогах: лед на Ракитовском шоссе

Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему 
1 февраля 2017, 09:02
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
Ученые: в Арктику пришла жара

Ученые: в Арктику пришла жара

В ближайшее время температура в Арктике может достигнуть нуля градусов. Тревожное открытие сделали американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований в ходе мониторинга.
По сведениям специалистов, воздух над Северным полюсом может прогреться до аномальной для этого региона температуры 

26 декабря 2016, 11:35
Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Ученые проанализировали сделанные зондом Dawn снимки поверхности Цереры и обнаружили на них 10 темных кратеров с залежами льда. Карликовая планета оказалась третьим объектом Солнечной системы, после Меркурия и Луны, где была найдена вода.
На аналогичные снимки еще в прошлом году 

16 декабря 2016, 03:01
Ученые: Треть белых медведей погибнет из-за таяния льдов через 35 лет

Ученые: Треть белых медведей погибнет из-за таяния льдов через 35 лет

Американские ученые с 70-процентной вероятностью установили, что в ближайшие 35-40 лет популяция белых медведей сократится на 31%, и от нынешнего поголовья в 26 тысяч особей останется только 17 тысяч. Причиной грядущей катастрофы будет недостаток еды для животных.
Исследователи из Службы 

8 декабря 2016, 10:08
Подводные роботы для освоения Арктики появятся через два года

Подводные роботы для освоения Арктики появятся через два года

Российские ученые к 2018 году представят прототипы подводных роботов для освоения Арктики. Об этом рассказал представитель Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
Проект дальнейшего исследования Арктики подразумевает применение автономных беспилотных роботизированных комплексов. В 2017 году работники Фонда перспективных исследований закончат аванпроектирование 

6 декабря 2016, 04:53
Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы

Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы

Британский таблоид Daily Express сообщил о «новом секретном оружии Путина» для завоевания мира. Это гигантский ядовитый осьминог-убийца под кодовым названием «Организм 46-Б», вызывающий у человека паралич с расстояния в несколько километров. 
Историей о загадочном «чудовище» поделился с журналистами издания некто Антон 

30 ноября 2016, 06:04
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