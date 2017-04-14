Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.

При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только …