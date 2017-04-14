Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 до 91 года. Всем участникам предлагались тесты, по результатам которых эксперты анализировали их способность принимать случайные решения.
С учетом пола, языка и уровня интеллекта добровольцев оказалось, что единственный по-настоящему существенный фактор, который действует на возможность случайного выбора, - это возраст. Спонтанность в принятии решений была наивысшей у 25-летних. Как говорят ученые, с возрастом склонность людей к случайному выбору уменьшается.
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