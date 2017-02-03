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3 февраля 2017, 03:14
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Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

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Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

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2 февраля 2017, 05:58
Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

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2 февраля 2017, 03:35
Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Германские ученые-психологи назвали три основных качества, которые должна иметь идеальная жена. Именно на них обращают внимание представители сильного пола при выборе спутницы жизни.
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17 января 2017, 08:52
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Ученые: Успех человека зависит от его питания в детстве на 80%

Последние эксперименты ученых показали, что успешность карьеры людей на 80% зависит от правильного питания в детстве. Особое внимание специалисты советуют уделять молочным продуктам. Как выяснилось, плохо подобранный рацион уменьшает эмоциональный интеллект, который гораздо важнее IQ.
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Эксперты выяснили, какими браузерами пользуются успешные работники

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Ученые: оптимисты более успешны в своих начинаниях

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Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере

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Амбициозные, энергичные и безответственные

Амбициозные, энергичные и безответственные

Рекрутеры назвали главные качества поколения Y. Многие HR-менеджеры хотя и упрекают поколение Y в безответственности и лени, вместе с тем признают, что молодым свойственны такие положительные качества, как целеустремленность, инициативность и стремление к новым знаниям. Таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским 

12 апреля 2013, 09:55
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