Ученые в процессе исследования установили 5 качеств, оказывающие влияние на успешность и благополучность человека. Результаты этой научной работы с участием свыше 700 человек 35-летнего возраста опубликованы в издании Independent.
На первое место в перечне специалисты поставили энтузиазм. Активные люди без труда находят общий язык с другими, поскольку обладают большой жизненной энергией.
На втором месте в этом своеобразном рейтинге стоит трудолюбие. Это логично, говорят ученые, так как без него немыслимо поступательное движение. Следующим признаком является сострадание, а далее называется человечность.
Замыкает список такое качество, как любознательность. Люди с подобными наклонностями могут без труда воспринимать новую информацию и использовать ее в своей деятельности.
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