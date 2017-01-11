Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
Открытие было сделано в процессе серии исследований, объектом которых были плодовые мушки – дрозофилы, обитающие на территориях Швеции и Испании. В ходе экспериментов выяснилось, что даже при незначительном росте температуры на 5 градусов в десятисуточный период мушки-дрозофилы прекращают самовоспроизводство.
Теперь ученые собираются продолжить аналогичные исследования уже с привлечением других насекомых и подтвердить результаты предыдущей работы. Они считают, что даже несущественные изменения численности насекомых приведут к негативным экологическим последствиям, которые обязательно затронут экосистемы.
|
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
|
11 января 2017, 03:28
|
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок
Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
|
11 января 2017, 01:03
|
Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские
Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
|
11 января 2017, 12:02
|
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник
На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
|
11 января 2017, 10:47
|
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа
Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на …
|
29 декабря 2016, 01:59
|
Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата
Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
|
23 декабря 2016, 03:05
|
В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана
|
2 декабря 2016, 06:21
|
В Тольятти начали действовать мобильные пункты бесплатного приема опасных отходов и вторсырья
|
30 ноября 2016, 11:46
|
Ученые нашли натуральный заменитель мяса
Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.
Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% …
|
21 ноября 2016, 03:29
|
WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год
Ученые Всемирной метеорологической организации обнародовали доклад о том, что 2016 год может оказаться рекордно жарким, сообщает The Guardian. По словам специалистов, частично это связано с погодным явлением Эль-Ниньо, но главной причиной считается деятельность людей.
|
14 ноября 2016, 05:28
|
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых
В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.
«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении …
|
14 ноября 2016, 04:11
|
Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году
С помощью компьютерной модели австралийские климатологи спрогнозировали, какие климатические изменения ожидают население Земли. Как утверждают ученые, аномально высокие температуры станут нормой к 2040 году. Об этом сообщает Bulletin of American Meteorological Society.
Ученые проанализировали, какие климатические изменения может ожидать население нашей планеты. По …
|
7 ноября 2016, 12:58
|
Ученые: Концентрация углекислого газа достигла на Земле критической отметки
Ученые утверждают, что концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере достигла критического уровня в 400 частей на миллион. Это во многом обусловлено усилением известного процесса Эль-Ниньо. Об этом рассказали специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО).
|
24 октября 2016, 05:12
|
В Китае найден человек с головой инопланетянина
Житель Китая Ци Юаньхай с формой головы инопланетянина обратился к медикам с просьбой о пластической операции. У 53-летнего мужчины еще с подросткового возраста развивается гиперплазия - аномальное разрастание костных тканей черепа. В результате его голова потеряла нормальные пропорции и с каждым годом …
|
30 сентября 2016, 02:56