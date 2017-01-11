5
54
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d88888b.   8888888888   .d8888b.             8888888  8888888b.  
           d88P" "Y88b  888         d88P  Y88b              888    888   Y88b 
           888     888  888         888    888              888    888    888 
 .d8888b   888     888  8888888     888         888  888    888    888   d88P 
 88K       888     888  888         888         888  888    888    8888888P"  
 "Y8888b.  888 Y8b 888  888         888    888  888  888    888    888        
      X88  Y88b.Y8b88P  888         Y88b  d88P  Y88b 888    888    888        
  88888P'   "Y888888"   8888888888   "Y8888P"    "Y88888  8888888  888        
                  Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные 

11 января 2017, 03:28
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
Как говорят ученые, причиной всему являются чернила, которые наносят специалисты на тело человека. В процессе исследований 

11 января 2017, 01:03
Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
Ученые рассказали об исследованиях, целью которых было определить гормональную реакцию человеческого 

11 января 2017, 12:02
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата

Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата

Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
Как поясняют 

23 декабря 2016, 03:05
В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

Вредитель, известный также как "мохнатая вошь", прятался в хурме, которую привезли с собой гости из Средней Азии.
Живые особи насекомого были обнаружены в ручной клади иностранцев в ходе проверки багажа на пункте пропуска МАК "Курумоч". Щетинистый мучнистый червец высасывает сок 

2 декабря 2016, 06:21
В Тольятти начали действовать мобильные пункты бесплатного приема опасных отходов и вторсырья

В Тольятти начали действовать мобильные пункты бесплатного приема опасных отходов и вторсырья

«Экомобиль» принимает отходы по всему городу. График его движения можно узнать на сайте группы компаний «Эковоз» и в соцети "ВКонтакте". На мобильный пункт раздельного сбора мусора можно сдать старую одежду, металл, пластик, бумагу, стекло, лампы, градусники и щелочные батарейки. Для 

30 ноября 2016, 11:46
Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% 

21 ноября 2016, 03:29
WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

WMO: самым жарким в истории может оказаться 2016 год

Ученые Всемирной метеорологической организации обнародовали доклад о том, что 2016 год может оказаться рекордно жарким, сообщает The Guardian. По словам специалистов, частично это связано с погодным явлением Эль-Ниньо, но главной причиной считается деятельность людей.
Сотрудники организации отмечают, что в этом 

14 ноября 2016, 05:28
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

С помощью компьютерной модели австралийские климатологи спрогнозировали, какие климатические изменения ожидают население Земли. Как утверждают ученые, аномально высокие температуры станут нормой к 2040 году. Об этом сообщает Bulletin of American Meteorological Society.

Ученые проанализировали, какие климатические изменения может ожидать население нашей планеты. По 

7 ноября 2016, 12:58
Ученые: Концентрация углекислого газа достигла на Земле критической отметки

Ученые: Концентрация углекислого газа достигла на Земле критической отметки

Ученые утверждают, что концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере достигла критического уровня в 400 частей на миллион. Это во многом обусловлено усилением известного процесса Эль-Ниньо. Об этом рассказали специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Сегодняшнее содержание СО2 ученые считают беспрецедентным. По 

24 октября 2016, 05:12
В Китае найден человек с головой инопланетянина

В Китае найден человек с головой инопланетянина

Житель Китая Ци Юаньхай с формой головы инопланетянина обратился к медикам с просьбой о пластической операции. У 53-летнего мужчины еще с подросткового возраста развивается гиперплазия -  аномальное разрастание костных тканей черепа. В результате его голова потеряла нормальные пропорции и с каждым годом 

30 сентября 2016, 02:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна