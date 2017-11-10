Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
Специалисты осуществили эксперименты на насекомых и пришли к выводу, что на процесс старения оказывает влияние белок. Мухи, которые в начальном возрасте употребляли мало белка, жили вдвое дольше остальных своих сородичей. Оказывается, проблема в токсичных белковых веществах, которые способствуют преждевременному старению.
Другой предпосылкой раннего износа организма считают так называемые липидные выделения кожи. Человеку они требуются для защиты и увлажнения кожи, но при взаимодействии с гормонами стресса и УФ-лучами они подталкивают процессы старения. Опыты с мухами подтвердили данную версию. Их тела также выделяют липиды, и насекомые, часто испытывавшие стресс, жили меньше.
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