В процессе экспериментов на грызунах группа ученых из университета Калифорнии выяснила, что эффективнее всего продлить жизнь могут белки и жиры, а не углеводы, как полагалось ранее. В данном случае речь идет о так называемой кетогенной диете, основной составляющей которой являются …