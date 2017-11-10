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Диета долголетия: Британские ученые нашли способ многие годы оставаться в хорошей форме

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Ученые: лишний вес и неоконченный вуз сокращают жизнь человека

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Рецепт долголетия: Ученые назвали диету, продлевающую жизнь человека

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6 сентября 2017, 09:41
Ученые назвали самую эффективную диету

Ученые назвали самую эффективную диету

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Диетологи: Нужно завтракать из квадратной тарелки и стоя

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Ученые назвали 10 самых полезных для употребления на ночь продуктов

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Как утверждают специалисты, перед сном 

9 марта 2017, 03:04
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