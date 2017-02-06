Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
Добровольцев ученые разделили на две группы. В основе эксперимента была способность к зрительному восприятию той или иной информации. Представители первой группы занимались с полной отдачей, пока возможности усвоения материала не исчерпывались окончательно. Едва отмечалось истощение внимания, людям давали полчаса на отдых, но затем обучение продолжалось на аналогичных материалах.
Другая группа не имела таких больших нагрузок. Испытуемые выполняли определенное число заданий, но получали возможность отдыхать, едва появлялась усталость.
После прохождения тестов оказалось, что 2-я группа гораздо лучше с ними справилась. Так было доказано, что грамотно организованный отдых необходим для повышения способности головного мозга к обучению.
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