Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения. …