Коллектив американских ученых в процессе экспериментов установил, что у млекопитающих при голодании повышаются когнитивные способности. Об этом рассказывает портал MedicalXpress.
Для 40 задействованных в исследованиях грызунов составили режим питания, при котором подопытные через день лишались пищи. При этой диете мыши оказались более внимательными к происходящему и демонстрировали повышенную бдительность в различных ситуациях. У них возросла активность в тех отделах мозга, которые отвечают за память и обучение.
В организме животных на 50% возросла концентрация нейротрофического фактора мозга (BDNF). Данный белок стимулирует нейроны и способствует росту количества так называемых синапсов - связей между нервными клетками.
Как отмечают авторы иследования, при воздержании от пищи 10-14 часов организм принимается сжигать запасы жира, предварительно преобразовывая их в кетоны. Последние непосредственно воздействуют на нервные клетки, побуждая их к производству BDNF. Ученые считают, что аналогичный эффект проявляется и у человека.
|
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
|
13 декабря 2017, 11:23
|
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки пингвина-великана
Ученые-палеонтологи описали ранее неизвестный вид огромных пингвинов, живших в регионе современной Новой Зеландии 55-60 млн лет назад. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Nature Communications.
|
13 декабря 2017, 10:10
|
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
|
12 декабря 2017, 03:03
|
Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ
Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.
|
12 декабря 2017, 02:21
|
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг
Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
|
7 декабря 2017, 05:16
|
Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки
Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
|
30 ноября 2017, 01:06
|
Ученые создали имплант, управляющий настроением человека
Новейший нейроимплант может корректировать настроение людей, избавлять от депрессии либо появившихся после различных травм симптомов без применения иных методов. Как рассказывают зарубежные агентства, создание мозговых имплантов велось учеными по инициативе американского оборонного ведомства.
|
29 ноября 2017, 11:06
|
Мутация: Немецкие ученые выяснили, почему мозг человека покрыт извилинами
|
6 октября 2017, 03:28
|
Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза
Ученые выяснили связь между объемом съеденной пищи и долголетием. В результате серии экспериментов специалисты из университета в Мэдисоне и института старения определили, что уменьшение калорийности еды может увеличить продолжительность жизни человека, а переедание грозит преждевременным летальным исходом.
|
19 января 2017, 10:20
|
Ученые рассказали, как голодание влияет на мозг
Умеренное голодание позволяет нервной системе человека сэкономить энергию, а также улучшает его мозговую функцию. Соответствующая теория была доказана на примере плодовых мушек, но ученые говорят, что у людей может наблюдаться аналогичный эффект. Об экспериментах в этой области рассказало издание Medical …
|
9 декабря 2016, 04:40